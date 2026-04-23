13:21 23.04.2026

Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов наголосив, що під час триваючої війни проблеми мобілізації неодмінно з’являються, втім без людей неможливо доукомплектувати військо, від якого залежить фронт, а відповідно і майбутнє України. 

"Перестаньте вірити в дива. Питання мобілізації – не питання, яке з’явилося зненацька через якісь там обставини. Це стандартна ситуація для будь-якої країни, яка застосовує механізм мобілізації. Подивіться на найкращі світові приклади: наприклад, США у В’єтнамську війну…", – сказав він на полях Київського безпекового форуму, передає кореспондентка "Інтерфакс-Україна".

Буданов наголосив, що без мобілізації неможливо доукомплектувати військо, а "всі бажаючі вже давно добровільно пішли" служити.

"А люди потрібні. Якщо не буде людей – не буде фронту. Впаде фронт – не буде України", – заявив генерал-лейтенант.

 Буданов також запевнив, що ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату української території.

Фото: Валерія Прощенко

Теги: #кбф2026 #фронт #буданов #ksf2026

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 23.04.2026
Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

13:26 23.04.2026
Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

13:07 23.04.2026
Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

12:54 23.04.2026
Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

11:34 22.04.2026
Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

10:07 22.04.2026
Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

00:45 22.04.2026
На фронті за добу відбулось 194 боєзіткнення, найгарячіше на покровському та костянтинівському напрямках – Генштаб

16:25 20.04.2026
7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

