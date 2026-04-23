Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов наголосив, що під час триваючої війни проблеми мобілізації неодмінно з’являються, втім без людей неможливо доукомплектувати військо, від якого залежить фронт, а відповідно і майбутнє України.

"Перестаньте вірити в дива. Питання мобілізації – не питання, яке з’явилося зненацька через якісь там обставини. Це стандартна ситуація для будь-якої країни, яка застосовує механізм мобілізації. Подивіться на найкращі світові приклади: наприклад, США у В’єтнамську війну…", – сказав він на полях Київського безпекового форуму, передає кореспондентка "Інтерфакс-Україна".

Буданов наголосив, що без мобілізації неможливо доукомплектувати військо, а "всі бажаючі вже давно добровільно пішли" служити.

"А люди потрібні. Якщо не буде людей – не буде фронту. Впаде фронт – не буде України", – заявив генерал-лейтенант.

Буданов також запевнив, що ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату української території.

