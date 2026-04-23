Замах на вбивство військовослужбовців ТЦК на Буковині: підозрюваного затримано

Правоохоронці повідомили мешканцю Дністровського району Чернівецької області про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців-представників ТЦК та СП та хуліганстві – під час суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав двом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району Чернівецької області під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП виник конфлікт. У ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї", – йдеться у повідомленні прокуратури у Фейсбуці у четвер.

Після нападу чоловік також пошкодив службовий автомобіль ТЦК та, продовжуючи чинити опір, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Двом військовослужбовцям вчасно надано медичну допомогу, наразі їх життю нічого не загрожує. Підозрюваного взято під варту.

За процесуального керівництва прокурорів Дністровської окружної прокуратури 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві (ч.2 ст.15 п.п.1 та 8 ч.2 ст.115, ч. 3 ст. 296 КК України).

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Дністровського РУП ГУНП у Чернівецькій області.