Інтерфакс-Україна
Події
13:16 23.04.2026

Замах на вбивство військовослужбовців ТЦК на Буковині: підозрюваного затримано

Правоохоронці повідомили мешканцю Дністровського району Чернівецької області про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців-представників ТЦК та СП та хуліганстві – під час суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав двом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району Чернівецької області під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП виник конфлікт. У ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї", – йдеться у повідомленні прокуратури у Фейсбуці у четвер.

Після нападу чоловік також пошкодив службовий автомобіль ТЦК та, продовжуючи чинити опір, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Двом військовослужбовцям вчасно надано медичну допомогу, наразі їх життю нічого не загрожує. Підозрюваного взято під варту.

За процесуального керівництва прокурорів Дністровської окружної прокуратури 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві (ч.2 ст.15 п.п.1 та 8 ч.2 ст.115, ч. 3 ст. 296 КК України).

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Дністровського РУП ГУНП у Чернівецькій області.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 10.04.2026
Федоров: Після помилок ТЦК із "розшуком" жінок запровадять технічні запобіжники

Федоров: Після помилок ТЦК із "розшуком" жінок запровадять технічні запобіжники

11:41 10.04.2026
Свириденко: Ми поки що не готові комунікувати реформу ТЦК назовні

Свириденко: Ми поки що не готові комунікувати реформу ТЦК назовні

16:35 09.04.2026
Поширене в мережі відео приміщення не має жодного відношення до Прилуцького РТЦК та СП, матеріал фейковий – Чернігівський ТЦК

Поширене в мережі відео приміщення не має жодного відношення до Прилуцького РТЦК та СП, матеріал фейковий – Чернігівський ТЦК

14:35 03.04.2026
Замах на Стерненка: справу російської агентки скеровано до суду, їй загрожує 15 років

Замах на Стерненка: справу російської агентки скеровано до суду, їй загрожує 15 років

16:12 17.03.2026
На Чернігівщині БпЛА поцілив у будівлю, де розміщено окружну прокуратуру, РТЦК та СП, – ЗМІ

На Чернігівщині БпЛА поцілив у будівлю, де розміщено окружну прокуратуру, РТЦК та СП, – ЗМІ

11:52 09.02.2026
У РФ заявили про затримання підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва і звинуватили у всьому Україну, Сибіга спростував

У РФ заявили про затримання підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва і звинуватили у всьому Україну, Сибіга спростував

12:02 06.02.2026
В Москві скоїли замах на життя генерала військової розвідки Алєксєєва – ЗМІ

В Москві скоїли замах на життя генерала військової розвідки Алєксєєва – ЗМІ

21:02 04.02.2026
Засудженого за спробу замаху на Трампа засудили до довічного ув'язнення

Засудженого за спробу замаху на Трампа засудили до довічного ув'язнення

12:57 03.02.2026
В Польщі суд визнав винним чоловіка, причетного до організації замаху на Зеленського

В Польщі суд визнав винним чоловіка, причетного до організації замаху на Зеленського

20:17 02.01.2026
На Вінничині затримали чоловіка, який здійснив замах на життя військовослужбовця ТЦК

На Вінничині затримали чоловіка, який здійснив замах на життя військовослужбовця ТЦК

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

ОСТАННЄ

Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

Спікер Ради Стефанчук та єврокомісарка Кос обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

Київрада підтримала найменування проїзду поблизу Маріїнського парку на честь Андрія Парубія

