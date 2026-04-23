13:07 23.04.2026

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов запевнив, що українські розвідувальні органи слідкують за ситуацією у Білорусі щодо підвищених загроз, і для України "зненацька нічого не буде".

Відповідаючи на запитання, чи може Білорусь ще більше бути втягнута у війну проти України та чи є зараз підвищена загроза з їхнього боку, Буданов сказав: "Все може бути в житті".

Втім, за його словами, є розвідоргани, які стежать за ситуацією.

"Те, що є певні ознаки загроз, вони можуть існувати. Цього не можна виключати. Це означає – як колишній керівник (воєнної розвідки – ІФ-У) можу вам сказати: треба посилити пильність, перш за все, розвідорганам. Вони це вже зробили. Не переймайтесь. Зненацька нічого не буде", – запевнив Буданов", – сказав він на полях Київського безпекового форуму у четвер, передає кореспондентка "Інтерфакс-Україна".

Буданов також запевнив, що ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату української території: "Умови досягнення миру можуть бути абсолютно різними. Ніхто, думаю, в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території. В цьому я абсолютно певен. Те що ми не дійшли згоди, це теж всім відкрита інформація. Але для цього і існує цей процес. Він може досягти, може не досягти своєї мети. Це теж нормальна ситуація. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо ми будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр в цій ситуації. Якщо будемо слабкими – нам будуть диктувати умови.. "

