Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов наголосив, що робота над обміном військовополонених між Україною та РФ продовжується.

"Обмінний процес? Якраз от зараз черговий список отримали. Це просто юридичні перепони невеличкі з боку рф… не переймайтеся, все буде добре", – сказав він на полях Київського безпекового форуму, передає кореспондентка "Інтерфакс-Україна".

Він запевнив також, що українські розвідувальні органи слідкують за ситуацією у Білорусі щодо підвищених загроз, і для України "зненацька нічого не буде".

Крім цього, Буданов наголосив, що під час триваючої війни проблеми мобілізації неодмінно з’являються, втім, без людей неможливо доукомплектувати військо, від якого залежить фронт, а відповідно і майбутнє України.