Інтерфакс-Україна
Події
12:54 23.04.2026

Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

1 хв читати
Фото: https://www.president.gov.ua/

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов наголосив, що робота над обміном військовополонених між Україною та РФ продовжується.

"Обмінний процес? Якраз от зараз черговий список отримали. Це просто юридичні перепони невеличкі з боку рф… не переймайтеся, все буде добре", – сказав він на полях Київського безпекового форуму, передає кореспондентка "Інтерфакс-Україна".

Він запевнив також, що українські розвідувальні органи слідкують за ситуацією у Білорусі щодо підвищених загроз, і для України "зненацька нічого не буде".

Крім цього, Буданов наголосив, що під час триваючої війни проблеми мобілізації неодмінно з’являються, втім, без людей неможливо доукомплектувати військо, від якого залежить фронт, а відповідно і майбутнє України. 

Теги: #ksf #обмін_полоненими #буданов #кбф #кбф2026 #ksf2026

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 23.04.2026
Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

13:26 23.04.2026
Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

13:21 23.04.2026
Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

13:07 23.04.2026
Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

12:50 23.04.2026
Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

10:57 23.04.2026
Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

10:35 23.04.2026
Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

18:25 25.03.2026
МЗС України: Переговори у Флориді були змістовними, робота щодо обміну полоненими йде постійно, навіть поза межами зустрічей

МЗС України: Переговори у Флориді були змістовними, робота щодо обміну полоненими йде постійно, навіть поза межами зустрічей

16:55 20.02.2026
Зеленський: У найближчі дні буде визначено дату щодо обміну військовополонених України на військовополонених Росії

Зеленський: У найближчі дні буде визначено дату щодо обміну військовополонених України на військовополонених Росії

11:49 18.02.2026
Зеленський: Під час сьогоднішніх переговорів мають бути обговорені кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних

Зеленський: Під час сьогоднішніх переговорів мають бути обговорені кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

ОСТАННЄ

Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

Спікер Ради Стефанчук та єврокомісарка Кос обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

Київрада підтримала найменування проїзду поблизу Маріїнського парку на честь Андрія Парубія

Замах на вбивство військовослужбовців ТЦК на Буковині: підозрюваного затримано

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, подекуди з невеликим дощем, вночі заморозки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА