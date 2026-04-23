12:50 23.04.2026

Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних
Фото: Kyiv Security Forum

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що завжди був проти масової легалізації зброї для цивільних.

"Я проти цього був завжди… проти просто легалізації роздати зброю людям. Це ніколи не працює і не спрацює", – сказав він на полях Київського безпекового форуму, передає кореспондентка "Інтерфакс-Україна".

За словами Буданова, це загрожує набагато більшими проблемами.

"Поліція має працювати ефективно. Спецслужби мають працювати ефективно", – впевнений генерал-лейтенант.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 23.04.2026
Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

13:26 23.04.2026
Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

13:21 23.04.2026
Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

13:07 23.04.2026
Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

12:54 23.04.2026
Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

10:57 23.04.2026
Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

10:35 23.04.2026
Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

21:00 22.04.2026
Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

11:43 21.04.2026
Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

20:44 20.04.2026
Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

Зеленський: У поліції мають бути переглянуті правила застосування зброї для захисту людей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

ОСТАННЄ

Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

Спікер Ради Стефанчук та єврокомісарка Кос обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

Київрада підтримала найменування проїзду поблизу Маріїнського парку на честь Андрія Парубія

Замах на вбивство військовослужбовців ТЦК на Буковині: підозрюваного затримано

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, подекуди з невеликим дощем, вночі заморозки

