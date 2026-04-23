Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що завжди був проти масової легалізації зброї для цивільних.

"Я проти цього був завжди… проти просто легалізації роздати зброю людям. Це ніколи не працює і не спрацює", – сказав він на полях Київського безпекового форуму, передає кореспондентка "Інтерфакс-Україна".

За словами Буданова, це загрожує набагато більшими проблемами.

"Поліція має працювати ефективно. Спецслужби мають працювати ефективно", – впевнений генерал-лейтенант.