Ремонт шляхопроводу на Броварському проспекті в Києві триватиме пів року, буде обмежено рух транспорту

Обмеження руху транспорту та пішоходів діятимуть в Києві з 25 квітня до 30 листопада біля станції метро "Чернігівська" через початок капітального ремонту шляхопроводу на Броварському проспекті, повідомляється на сайті Київської міськради у четвер.

Перекритими будуть ділянки доріг на перетині вул. Миропільська з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену. На період виконання робіт рух шляхопроводом повністю обмежать та змінять організацію дорожнього руху, а також роботу громадського транспорту.

Для забезпечення транспортного сполучення КП "Київпастранс" запровадить додаткові тимчасові маршрути.