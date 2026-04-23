Інтерфакс-Україна
Події
12:37 23.04.2026

ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

1 хв читати

РФ під час атаки на Дніпро пошкодила центр обслуговування клієнтів (ЦОК) енергохолдинга "ДТЕК" – він тимчасово припинив роботу.

"Вночі ворог знову атакував Дніпро дронами. Під ударом опинився один із центрів обслуговування клієнтів ДТЕК", – йдеться в повідомленні компанії в телеграм у четвер.

Згідно з ним, ударом пошкоджено офісні та адміністративні приміщення. Працівники не постраждали.

ДТЕК уточнив, що відділення тимчасово не працює, енергетики ліквідовують наслідки атаки.

"Відновити роботу плануємо найближчим часом", – запевнив енергохолдинг.

Теги: #дніпро #удар_рф #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 23.04.2026
Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

09:05 23.04.2026
У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

08:26 23.04.2026
У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

07:40 23.04.2026
Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

02:19 23.04.2026
У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

17:21 21.04.2026
В Дніпрі чоловік відкрив вогонь по парамедику після того, як сам викликав швидку – облрада

12:20 20.04.2026
Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

10:14 20.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок удару 14 квітня – ОВА

10:40 17.04.2026
Поліцейські витягли з р.Дніпро в Києві дрон із бойовою частиною, запущений напередодні ворогом

19:16 16.04.2026
Машинобудівники ДТЕК за 3 міс. виготовили 3 комбайни і 483 тис. запчастин для шахт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА