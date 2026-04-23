ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

РФ під час атаки на Дніпро пошкодила центр обслуговування клієнтів (ЦОК) енергохолдинга "ДТЕК" – він тимчасово припинив роботу.

"Вночі ворог знову атакував Дніпро дронами. Під ударом опинився один із центрів обслуговування клієнтів ДТЕК", – йдеться в повідомленні компанії в телеграм у четвер.

Згідно з ним, ударом пошкоджено офісні та адміністративні приміщення. Працівники не постраждали.

ДТЕК уточнив, що відділення тимчасово не працює, енергетики ліквідовують наслідки атаки.

"Відновити роботу плануємо найближчим часом", – запевнив енергохолдинг.