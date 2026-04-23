ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ
РФ під час атаки на Дніпро пошкодила центр обслуговування клієнтів (ЦОК) енергохолдинга "ДТЕК" – він тимчасово припинив роботу.
"Вночі ворог знову атакував Дніпро дронами. Під ударом опинився один із центрів обслуговування клієнтів ДТЕК", – йдеться в повідомленні компанії в телеграм у четвер.
Згідно з ним, ударом пошкоджено офісні та адміністративні приміщення. Працівники не постраждали.
ДТЕК уточнив, що відділення тимчасово не працює, енергетики ліквідовують наслідки атаки.
"Відновити роботу плануємо найближчим часом", – запевнив енергохолдинг.