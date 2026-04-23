12:25 23.04.2026

Іран отримав першу оплату за прохід Ормузькою протокою

Іран отримав першу оплату за прохід Ормузькою протокою

На рахунок ЦБ Ірану надійшла перша оплата після введення зборів за прохід суден через Ормузьку протоку, заявив у четвер віцеспікер парламенту країни Хамід Реза Хаджі Бабаї.

"Перші доходи від зборів за прохід Ормузькою протокою надійшли на рахунок у ЦБ", – наводить його слова агентство Tasnim.

У повідомленні не наводиться розмір оплати і скільки суден здійснили її.

Раніше іранська влада заявляла про намір запровадити збори для суден, що проходять через Ормузьку протоку. Парламент країни працював над законопроектом, що дає змогу офіційно закріпити збори за прохід через водний коридор.

Президент США Дональд Трамп закликав Тегеран відмовитися від цієї ідеї.

Теги: #судна #оплата #ормузька_протока

