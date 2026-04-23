Іран отримав першу оплату за прохід Ормузькою протокою

На рахунок ЦБ Ірану надійшла перша оплата після введення зборів за прохід суден через Ормузьку протоку, заявив у четвер віцеспікер парламенту країни Хамід Реза Хаджі Бабаї.

"Перші доходи від зборів за прохід Ормузькою протокою надійшли на рахунок у ЦБ", – наводить його слова агентство Tasnim.

У повідомленні не наводиться розмір оплати і скільки суден здійснили її.

Раніше іранська влада заявляла про намір запровадити збори для суден, що проходять через Ормузьку протоку. Парламент країни працював над законопроектом, що дає змогу офіційно закріпити збори за прохід через водний коридор.

Президент США Дональд Трамп закликав Тегеран відмовитися від цієї ідеї.