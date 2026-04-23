Інтерфакс-Україна
Події
12:08 23.04.2026

Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми ухилення від податків на 386 млн грн через дроблення бізнесу

1 хв читати

Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему ухилення від податків на понад 386 млн грн завдяки дроблення одного бізнесу на 3,5 тис фізичних осіб-підприємців (ФОП), повідомляється на сайті Офісу генпрокурора у четвер.

Масштабна схема ухилення від податків використовувалась групою компаній, що продає споживчі товари у кількох регіонах України. Суть схеми полягала у дробленні бізнесу. "Замість того, щоб працювати як одна велика компанія і платити податки з прибутку та ПДВ, у 2022-2024 роках до схеми залучили понад 3,5 тис ФОПів. Частина з них були реальними працівниками магазинів, але офіційно не були найманими працівниками, а числилися окремими підприємцями. Інша частина ФОПів – це люди, які фактично не вели бізнес із соціально вразливих груп, які за невелику винагороду оформлювали підприємницьку діяльність", – йдеться у повідомленні.

Це дозволяло великій мережі працювати як тисячі малих бізнесів і мінімізувати податкове навантаження. За попередніми оцінками, унаслідок таких дій податок на прибуток було занижено на суму понад 386 млн грн. 

У 2023 році ця мережа входила до топ-10 продуктових рітейлерів України за кількістю магазинів і працювала у кількох областях центральної та північної частини країни. Назва рітейлера не повідомляється.

Розслідування ще триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних та підраховують суму збитків, завданих державному бюджету.

Теги: #схеми #бізнес #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 23.04.2026
Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

16:55 21.04.2026
Доступно.UA та BAT Україна представили посібник з інклюзивних практик для бізнесу

Доступно.UA та BAT Україна представили посібник з інклюзивних практик для бізнесу

16:24 21.04.2026
Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

Суд обирає запобіжний захід патрульним, підозрюваним у службовій недбалості під час теракту

15:25 21.04.2026
На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

13:33 21.04.2026
Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

Жителька Волині намагалася продати свого 6-річного сина за $25 тис.

11:07 21.04.2026
Відтепер бізнесу доступні всі акти коригування у системі е-ТТН – Мінрозвитку

Відтепер бізнесу доступні всі акти коригування у системі е-ТТН – Мінрозвитку

10:31 21.04.2026
Викрито ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, серед фігурантів – медики

Викрито ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України, серед фігурантів – медики

15:23 17.04.2026
Прокуратура оскаржить умовне покарання колишній депутатці Київради за скоєння ДТП

Прокуратура оскаржить умовне покарання колишній депутатці Київради за скоєння ДТП

14:09 17.04.2026
Оголошено підозри за розтрату бюджетних коштів при будівництві Алеї Пам'яті Захисників України в Ірпені

Оголошено підозри за розтрату бюджетних коштів при будівництві Алеї Пам'яті Захисників України в Ірпені

15:19 15.04.2026
Бізнес-спільнота підтримала ліквідацію масштабного нелегального виробництва рідин для вейпінгу

Бізнес-спільнота підтримала ліквідацію масштабного нелегального виробництва рідин для вейпінгу

ВАЖЛИВЕ

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

ОСТАННЄ

Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, подекуди з невеликим дощем, вночі заморозки

Ремонт шляхопроводу на Броварському проспекті в Києві триватиме пів року, буде обмежено рух транспорту

ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

Іран отримав першу оплату за прохід Ормузькою протокою

Сирський розповів начальнику Штабу оборони ЗС Британії про досягнення та завдання ЗСУ

Залужний: Україні пропонують досвід Фінляндії у ставленні до РФ, але для нас це неможливо

Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

Раді пропонують ухвалити закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

У Києві впроваджують комплексні рішення для автономної роботи закладів освіти – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА