Офіс генпрокурора повідомив про викриття схеми ухилення від податків на 386 млн грн через дроблення бізнесу

Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему ухилення від податків на понад 386 млн грн завдяки дроблення одного бізнесу на 3,5 тис фізичних осіб-підприємців (ФОП), повідомляється на сайті Офісу генпрокурора у четвер.

Масштабна схема ухилення від податків використовувалась групою компаній, що продає споживчі товари у кількох регіонах України. Суть схеми полягала у дробленні бізнесу. "Замість того, щоб працювати як одна велика компанія і платити податки з прибутку та ПДВ, у 2022-2024 роках до схеми залучили понад 3,5 тис ФОПів. Частина з них були реальними працівниками магазинів, але офіційно не були найманими працівниками, а числилися окремими підприємцями. Інша частина ФОПів – це люди, які фактично не вели бізнес із соціально вразливих груп, які за невелику винагороду оформлювали підприємницьку діяльність", – йдеться у повідомленні.

Це дозволяло великій мережі працювати як тисячі малих бізнесів і мінімізувати податкове навантаження. За попередніми оцінками, унаслідок таких дій податок на прибуток було занижено на суму понад 386 млн грн.

У 2023 році ця мережа входила до топ-10 продуктових рітейлерів України за кількістю магазинів і працювала у кількох областях центральної та північної частини країни. Назва рітейлера не повідомляється.

Розслідування ще триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних та підраховують суму збитків, завданих державному бюджету.