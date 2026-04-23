11:58 23.04.2026

Сирський розповів начальнику Штабу оборони ЗС Британії про досягнення та завдання ЗСУ

Попри складність ситуації, Сили оборони України ведуть активну оборону: у березні 2026 року звільнили майже 50 кв. км окупованої території, а загалом з початку лютого – понад 480 кв. км, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Про це він сказав начальнику Штабу оборони Збройних сил Великої Британії, головному маршалу авіації Серу Річарду Найтону, у телефонній розмові у четвер.

"Попри складність ситуації, Сили оборони України ведуть активну оборону. У березні нашими підрозділами звільнено майже 50 квадратних кілометрів території, а з початку лютого – понад 480 квадратних кілометрів", – написав Сирський за підсумками спілкування з колегою у Телеграмі.

Сирський наголосив, що "ключовими завданнями Сил оборони залишаються знищення противника, стримування його просування, ураження тилових районів, у тому числі в глибині території російської федерації, а також захист повітряного простору України. Наша мета – зробити кожен крок ворога максимально затратним, ефективно поєднуючи інтелектуальні рішення та сучасні технології".

Сирський також висловив вдячність королю Чарльзу ІІІ, уряду Великої Британії та британському народові за підтримку й всебічну військову допомогу Україні. Окремо подякував за надані озброєння, військову техніку, боєприпаси та високотехнологічне обладнання. Відзначив лідерську роль Великої Британії у діяльності "Морської коаліції" та "Коаліції дронів".

