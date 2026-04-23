Інтерфакс-Україна
Події
11:43 23.04.2026

Залужний: Україні пропонують досвід Фінляндії у ставленні до РФ, але для нас це неможливо

2 хв читати
Фото: Pixabay

Низка впливових політичних діячів з різних країн світу намагається нав’язати Україні сценарій Фінляндії після Другої світової війни до вступу в НАТО цієї країни, але для України він не є прийнятним, наголошує надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Дуже цікавий досвід (мала Фінляндія в зазначений період – ІФ-У). І цей саме досвід зараз деякі, в тому числі з великими іменами, намагаються нам (Україні – ІФ-У) засунути як перемогу", – сказав Залужний під час онлайн-дискусії зі студентами з різних українських університетів, організованої Київською школою державного управління ім.Нижного.

При цьому він порадив студентам спеціальностей міжнародних відносин вивчити досвід Фінляндії, як вона продовжувала існування до вступу в НАТО у 2023 році, так і не ставши частиною СРСР.

"Відповідь тут дуже і дуже проста: Фінляндія прийняла політику, яка називалась "не анти-Росія". Фінляндія не прийняла політику "анти-Росія" і жила, поважаючи і дивлячись як на Росію, як на свого самого надійного сусіда. І таким чином жила. Україна не зможе цього зробити через неординарність людей, які живуть на її території – це ж величезні втрати, які ми понесли. Від людей, які жили в Криму, закінчуючи тими, які жили на західній України, в Закарпатті і так далі", – сказав дипломат.

"Україна, я сумніваюсь, що зможе жити і проводити політику "не анти-Росія". На жаль", – додав Залужний.

Теги: #війна #залужний #досвід #фінляндія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА