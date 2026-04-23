Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-2024) Валерій Залужний переконаний, що КНР не зацікавлена в програші ані української, ані російської сторони у війні.

"Китай – дуже цікавий момент. Саме Китаю невигідний програш України або програш Росії, тому що Китай завжди використовує якийсь майданчик для того, щоб рухатися далі. Як на мене, сьогоднішній день Україна для Китаю – саме ідеальніший майданчик, щоб продовжити експансію в Європі", – сказав Залужний під час онлайн-дискусії зі студентами з різних українських університетів, організованої Київською школою державного управління ім.Нижного.