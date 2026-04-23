11:27 23.04.2026

Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-2024) Валерій Залужний переконаний, що КНР не зацікавлена в програші ані української, ані російської сторони у війні.

"Китай – дуже цікавий момент. Саме Китаю невигідний програш України або програш Росії, тому що Китай завжди використовує якийсь майданчик для того, щоб рухатися далі. Як на мене, сьогоднішній день Україна для Китаю – саме ідеальніший майданчик, щоб продовжити експансію в Європі", – сказав Залужний під час онлайн-дискусії зі студентами з різних українських університетів, організованої Київською школою державного управління ім.Нижного.

11:43 23.04.2026
Залужний: Україні пропонують досвід Фінляндії у ставленні до РФ, але для нас це неможливо

10:46 23.04.2026
Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

09:49 23.04.2026
Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

07:23 23.04.2026
Рівень стресу серед українських дітей зріс до 37% у 2025 році – найвищі показники у віковій групі 10-13 років

02:35 23.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 127 ворожих атак – Генштаб

19:07 22.04.2026
Зеленський назвав викликом, що Віткофф і Кушнер ведуть перемовини щодо завершення війн і в Україні, і в Ірані

12:47 22.04.2026
Понад 60% українців переконані, що РФ порушить мирну угоду і нападе знову, – дослідження КБФ

21:30 21.04.2026
РФ у 2025 році витратила понад $2 млрд на контентну пропаганду та пропаганду серед дітей – Бережна

20:01 21.04.2026
Які товари з Китаю найвигідніше везти в Україну у 2026 році

12:36 21.04.2026
У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

