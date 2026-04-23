11:19 23.04.2026

Раді пропонують ухвалити закон, що дасть змогу зняти арешт з ділянки для будівництва Музею Революції Гідності

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 14166 про створення спеціального правового режиму для будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Законопроєкт пропонує доповнити закони "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про автомобільні дороги" новими положеннями, які дозволять зняти заборону на розміщення церемоніального об’єкта в межах "червоних ліній" (межі вулиці, що відділяють дорожній простір від забудови) на алеї Героїв Небесної Сотні, 3 у Києві. Зміни також встановлюють можливість проєктування та будівництва об’єкта без отримання містобудівних умов і обмежень та без урахування режимів використання земель, визначених законом "Про охорону культурної спадщини".

Згідно з пояснювальною запискою, "законопроєкт спрямовано виключно на врегулювання питань реалізації одного унікального об’єкта державного значення, не змінюючи загальних підходів до містобудівного та дорожнього регулювання".

Як повідомлялося, Верховна Рада 24 лютого ухвалила за основу законопроєкт № 14166 про внесення змін до деяких законів щодо особливостей проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

