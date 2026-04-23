Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", яка діяла упродовж 2022-2024 років та завдала збитків підприємству на 447 млн грн, підозри повідомлено п’яти учасникам оборудок, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Організатор – засновник та фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія. Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання", – розповів Кравченко у Телеграмі у четвер.

За словами генпрокурора, учасники схеми свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто "на папері" показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше.

"У результаті виникав дефіцит – різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла", – зазначив Кравченко. Водночас, за його словами, учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію. Однак замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.

"Борг перед "Укренерго" вони не гасили, а навпаки штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства. Далі схема повторювалась уже з новими товариствами. Збитки – понад 447 мільйонів гривень", – написав генпрокурор.

Всім учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Наразі правоохоронці перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025-2026 роки.

"Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб та перевіряємо інші можливі епізоди злочинної діяльності за 2025-2026 роки", – додав Кравченко.