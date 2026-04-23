У Києві впроваджують комплексні рішення для автономної роботи закладів освіти – КМДА

У Києві готують заклади освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 рр.: впроваджують комплексні рішення, що дають змогу забезпечити безперервний освітній процес навіть в умовах тривалих відключень електро- та теплопостачання внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час наради з головами РДА та членами постійної комісії Київради з питань освіти і науки, молоді та спорту.

Як уточнила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) на сайті, йдеться про створення гібридних систем резервного живлення – вони поєднують генератори, накопичувачі енергії та відновлювані джерела. Це дає змогу швидко переходити на автономне живлення в разі аварій або віялових відключень.

Одним із ключових елементів цієї системи є генератори. Наразі ними забезпечені 802 заклади освіти Києва – це 85% від загальної кількості. Найвищий показник у Дніпровському (100%), Святошинському та Деснянському (по 97%) районах.

"Лише за останній період гуманітарний штаб міста передав у райони 341 генератор потужністю від 3 до 275 кВт. Це суттєво підсилює систему, однак частина наявного обладнання має недостатню потужність для повноцінної роботи закладів освіти. Саме тому місто продовжує нарощувати ресурси, щоб забезпечити стабільний освітній процес навіть під час тривалих відключень", – наголосив Мондриївський.

Паралельно модернізують теплові інженерні мережі, зокрема замінюють радіатори. У багатьох будівлях інженерні системи застарілі, що підвищує ризик аварій узимку, зокрема загрозу "розморожування" систем.

За словами заступника голови КМДА, це особливо актуально для шкіл у центральних районах, де мережі найбільш вразливі в опалювальний період.

Досвід минулого опалювального сезону виявив потребу в таких рішеннях. Попри стабільну роботу більшості закладів на початку сезону, масовані атаки ворога на енергетичну інфраструктуру взимку призводили до тривалих відключень теплопостачання та електропостачання в окремих районах столиці.

"Ми виходимо з реалій воєнного стану, що впливає на життєдіяльність міста, і вже розпочали підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 року. Наше завдання – забезпечити безперервну роботу закладів освіти. Для цього поєднуємо генерацію, накопичення енергії та відновлювані джерела. Ми не просто закриваємо базову потребу, а посилюємо спроможність закладів освіти працювати автономно – з достатньою потужністю для повноцінного навчання та розвитку наших дітей і подальшої успішності кожної дитини", – зазначив Мондриївський.