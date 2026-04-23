Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

Колишній президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва на 18-й Київський безпековий форум (КБФ).

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", Дуда зранку у четвер перебуває в Києві.

Дводенний КБФ (Kyiv Security Forum, KSF) стартує цього дня в столиці України. Тема форуму – "Морок чи світанок: чи є світло попереду?"

Цьогорічний КБФ об’єднає міжнародних лідерів, високопосадовців сфери безпеки та оборони, представників НАТО, дипломатів, інноваторів та громадських діячів для обговорення безпекових викликів сьогодення.

Серед головних тем форуму – міжнародна солідарність з Україною, трансатлантична єдність, глобальна безпека, оборона й сучасні технології війни, боротьба з корупцією та протидія дезінформації, стійкість міст та енергетичної інфраструктури, ядерна безпека.

Київський безпековий форум (Kyiv Security Forum, KSF) – провідна міжнародна платформа України для обговорення проблем війни, миру та глобальної безпеки, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка.