Інтерфакс-Україна
Події
10:57 23.04.2026

Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

1 хв читати
Фото: Валерія Прощенко

Колишній президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва на 18-й Київський безпековий форум (КБФ).

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", Дуда зранку у четвер перебуває в Києві.

Дводенний КБФ (Kyiv Security Forum, KSF) стартує цього дня в столиці України. Тема форуму – "Морок чи світанок: чи є світло попереду?"

Цьогорічний КБФ об’єднає міжнародних лідерів, високопосадовців сфери безпеки та оборони, представників НАТО, дипломатів, інноваторів та громадських діячів для обговорення безпекових викликів сьогодення.

Серед головних тем форуму – міжнародна солідарність з Україною, трансатлантична єдність, глобальна безпека, оборона й сучасні технології війни, боротьба з корупцією та протидія дезінформації, стійкість міст та енергетичної інфраструктури, ядерна безпека.

Київський безпековий форум (Kyiv Security Forum, KSF) – провідна міжнародна платформа України для обговорення проблем війни, миру та глобальної безпеки, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка.

Теги: #кбф #ksf2026 #кбф2026 #дуда

10:35 23.04.2026
Майже у кожного третього українця є близькі за кордоном, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення – опитування КБФ

Понад 60% українців переконані, що РФ порушить мирну угоду і нападе знову, – дослідження КБФ

Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

Інтерпретації заяв Дуди про закриття аеропорту у Жешуві як загрозу допомоги Україні не відповідають дійсності - ЦПД

Дуда в день пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" заявив, що стосунки з українцями можна будувати "тільки на основі правди"

Дуда заявив про можливість закриття хабу в Жешуві через недооціненість ролі Польщі Україною та союзниками – ЗМІ

Дуда підписав закон про День пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни

Шмигаль і Дуда обговорили безпекову співпрацю та євроінтеграцію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА