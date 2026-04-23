Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт ЄС на Кіпрі в четвер особисто, а не візьме в ньому участь по відеозв’язку, як анонсувалося раніше, пише видання Politico з посиланням на голову Європейської ради Антоніу Кошту, який головуватиме на засіданні.

"Ми будемо раді вітати президента Зеленського особисто в цей назвичайно значущий момент", – сказав Кошта в коментарі виданню.

Як повідомлялося, глави держав і урядів країн ЄС зберуться в четвер на неформальний саміт на Кіпрі, який відбудеться в містах Нікосія та Ая-Напа 23 і 24 квітня. "Під час зустрічі вони зосередяться на геополітичній обстановці, заходах у відповідь з боку Європи й багаторічній фінансовій рамковій програмі на 2028-2034 роки", – повідомляють у матеріалах до наради.

У другий день роботи саміту до європейських лідерів приєднаються ключові регіональні партнери з Близького Сходу для робочого обіду, "на якому обговорюватимуть ситуацію в регіоні, загальні проблеми й нові можливості для співпраці".

Неформальна зустріч відбудеться під головуванням голови Європейської ради Антоніу Кошти. Вона буде організована кіпрським президентом Нікосом Христодулідісом, оскільки Кіпр наразі є головою Ради ЄС, уточнили в Єврораді. Лідери країн Євросоюзу обговорять конфлікт в Ірані та ситуацію на Близькому Сході, яка, визнають у Брюсселі, "є серйозною проблемою для ЄС".

У цьому контексті планується розглянути "внесок Європи в деескалацію і мир, свободу судноплавства в Ормузькій протоці, наслідки високих цін на викопне паливо". Також буде обговорено виконання рішень, ухвалених на засіданні Європейської ради 19 березня 2026 року, зокрема, в галузі енергетики.

У документах до саміту зазначено, що з огляду на загальну геополітичну ситуацію дискусії можуть охоплювати аспекти, пов’язані зі статтею 42(7) Договору про Європейський Союз (про взаємну оборону).

Як повідомлялося, згідно з порядком денним, Зеленський через відеозв’язок поінформує європейських лідерів про розвиток подій на місцях.

Напередодні Комітет постійних представників (Coreper) держав-членів Євросоюзу зумів узгодити для затвердження Радою ЄС пропозиції Єврокомісії щодо 20-го пакета санкцій стосовно РФ і щодо кредиту на EUR90 млрд для України завдяки відмові Угорщини від свого вето. Рішення Ради ЄС за письмовою процедурою, за інформацією західних ЗМІ, очікується вже в дні, коли відбуватиметься зустріч на Кіпрі.

Довгостроковий бюджет ЄС на 2028-2034 рр. – багаторічний фінансовий план Євросоюзу – європейські лідери обговорюватимуть, зокрема, "для узгодження амбіцій ЄС із відповідним рівнем фінансування".

Глави держав та урядів країн Євросоюзу зосередять свою увагу на нових власних ресурсах-джерелах доходів у бюджеті ЄС і на тому, як багаторічний фінансовий план може сприяти довгостроковій програмі підвищення конкурентоспроможності ЄС.