Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Новий світовий порядок визначатиме технологічна революція, яка відбувається наразі, перпконаний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-2024) Валерій Залужний.

"Яким буде новий світовий порядок і що вплине на його формування? Вочевидь, велика технологічна революція, яка відбувається просто зараз і пов’язана зі штучним інтелектом. Прогнозувати наслідки цієї революції неможливо. Все залежатиме від того, як цей стрибок пройдуть країни і суспільства, включно з Україною. І тут важлива роль нашої молоді, а також здатність держави сформувати та розвивати її потенціал", – написав Залужний у Facebook за підсумками зустрічі зі студентами з різних українських університетів у рамках онлайн-дискусії, організованої Київською школою державного управління ім.Нижного.

Він наголосив, що старий світовий порядок, який ґрунтувався на правилах і на силі, що його підтримувала, закінчився. "Він був поступово зруйнований після війни у Грузії 2008 року. А тому було лише питанням часу поширення конфліктів в інші частини світу", – зазначив дипломат.

Залужний повідомив, що дискусія йшла на тему завершення війни в Україні, чи можливо було її уникнути, стратегії та мети країни у війні.