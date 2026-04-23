Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Кількість загиблих у Дніпрі через нічну атаку ворога зросла до трьох, повідомив мер Борис Філатов.

"На жаль, кількість загиблих зросла до трьох", – написав він у телеграм у четвер.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 10 постраждалих.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки в Дніпрі в багатоповерхівці в центрі міста повністю знищено квартири з дев'ятого по шостий поверхи в одному з під'їздів, а загалом у місті зафіксовано пошкодження на чотирьох локаціях, зокрема щонайменше 13 будинків зазнали ушкоджень. По місту зруйновано понад пів тисячі вікон, пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів. Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях.