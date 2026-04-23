Інтерфакс-Україна
Події
10:42 23.04.2026

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Фото: https://t.me/borys_filatovv/

Кількість загиблих у Дніпрі через нічну атаку ворога зросла до трьох, повідомив мер Борис Філатов.

"На жаль, кількість загиблих зросла до трьох", – написав він у телеграм у четвер.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 10 постраждалих.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки в Дніпрі в багатоповерхівці в центрі міста повністю знищено квартири з дев’ятого по шостий поверхи в одному з під’їздів, а загалом у місті зафіксовано пошкодження на чотирьох локаціях, зокрема щонайменше 13 будинків зазнали ушкоджень. По місту зруйновано понад пів тисячі вікон, пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів. Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждало щонайменше 13 будинків.

09:05 23.04.2026
У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

08:26 23.04.2026
У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

07:40 23.04.2026
Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

02:19 23.04.2026
У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

17:21 21.04.2026
В Дніпрі чоловік відкрив вогонь по парамедику після того, як сам викликав швидку – облрада

12:38 20.04.2026
В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація

12:25 20.04.2026
Окупанти атакували Запоріжжя, повідомляється про чотирьох постраждалих

10:14 20.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок удару 14 квітня – ОВА

09:18 20.04.2026
Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, є пошкодження – Мінрозвитку

13:34 19.04.2026
У Миколаєві через ворожу атаку були частково знеструмлені два райони

