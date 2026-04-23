Інтерфакс-Україна
Події
10:40 23.04.2026

Двох малолітніх українців вдалося повернути з Казахстану – омбудсмен

1 хв читати

В Україну вдалося повернути із Казахстану двох малолітніх українців – брата та сестру, які залишились самі без батьківського піклування в місті Алмати, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Історія повернення двох дітей – брата і сестри, які опинилися без батьківського піклування на території Республіки Казахстан, розпочалася у березні 2026 року. Ситуація була вкрай непростою та нетиповою: двоє малолітніх українців, Катерина та її брат Артур, залишились самі в місті Алмати", – написав він у Телеграмі у четвер.

Лубінець повідомив, що команда Офісу омбудсмана у взаємодії з Національною соціальною сервісною службою України розпочала комплексну роботу. "Ми крок за кроком наближали цю зустріч: сприяли у швидкому оформленні необхідних документів та, головне, опрацювали безпечний маршрут, який пролягав через декілька країн, аби брат і сестра якнайшвидше опинилися вдома. Сьогодні ми вже можемо говорити про те, що діти в безпеці в Україні", – зазначив він, висловивши подяку партнерам за допомогу в організації повернення дітей додому, зокрема Міністерству закордонних справ України та представництвам України у Кахахстані, Туреччині та Молдові.

Теги: #казахстан #діти #повернення

ВАЖЛИВЕ

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

ОСТАННЄ

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

У Києві впроваджують комплексні рішення для автономної роботи закладів освіти – КМДА

Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

СБУ затримала коригувальника російського ГРУ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки

Поліція Закарпаття затримала підозрювану у вбивстві військового на замовлення російських спецслужб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА