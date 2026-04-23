Двох малолітніх українців вдалося повернути з Казахстану – омбудсмен

В Україну вдалося повернути із Казахстану двох малолітніх українців – брата та сестру, які залишились самі без батьківського піклування в місті Алмати, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Історія повернення двох дітей – брата і сестри, які опинилися без батьківського піклування на території Республіки Казахстан, розпочалася у березні 2026 року. Ситуація була вкрай непростою та нетиповою: двоє малолітніх українців, Катерина та її брат Артур, залишились самі в місті Алмати", – написав він у Телеграмі у четвер.

Лубінець повідомив, що команда Офісу омбудсмана у взаємодії з Національною соціальною сервісною службою України розпочала комплексну роботу. "Ми крок за кроком наближали цю зустріч: сприяли у швидкому оформленні необхідних документів та, головне, опрацювали безпечний маршрут, який пролягав через декілька країн, аби брат і сестра якнайшвидше опинилися вдома. Сьогодні ми вже можемо говорити про те, що діти в безпеці в Україні", – зазначив він, висловивши подяку партнерам за допомогу в організації повернення дітей додому, зокрема Міністерству закордонних справ України та представництвам України у Кахахстані, Туреччині та Молдові.