Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

Британський Принц Гаррі, герцог Сассекський, засновник Фундації Ігор Нескорених, прибув в Україну на запрошення Київського безпекового форуму (КБФ).

"Він візьме участь у 18-му КБФ – звернеться до учасників Форуму та долучиться до однієї з панелей за участі українських ветеранів", – повідомляється на сторінці КБФ у Facebook у четвер.

Як повідомлялося, принц прибув до української столиці нічним поїздом із Польщі в четвер вранці та має взяти участь у КБФ, де зібралися високопосадові західні оборонні та урядові чиновники. Він зазначив, що хотів "нагадати людям удома та по всьому світу, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини щодня в неймовірно складних умовах".

Під час виступу на КБФ Гаррі планує послатися на свій військовий досвід, а також на діяльність заснованих ним Invictus Games. Він підкреслить, що наслідки війни РФ проти України матимуть довготривалий характер і відчуватимуться "ще багато років".

У рамках візиту принц Гаррі також відвідає проєкти, пов’язані з діяльністю благодійної організації The Halo Trust, яка займається розмінуванням територій в Україні.