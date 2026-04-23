10:35 23.04.2026

Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

Британський Принц Гаррі, герцог Сассекський, засновник Фундації Ігор Нескорених, прибув в Україну на запрошення Київського безпекового форуму (КБФ).

"Він візьме участь у 18-му КБФ – звернеться до учасників Форуму та долучиться до однієї з панелей за участі українських ветеранів", – повідомляється на сторінці КБФ у Facebook у четвер.

Як повідомлялося, принц прибув до української столиці нічним поїздом із Польщі в четвер вранці та має взяти участь у КБФ, де зібралися високопосадові західні оборонні та урядові чиновники. Він зазначив, що хотів "нагадати людям удома та по всьому світу, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини щодня в неймовірно складних умовах".

Під час виступу на КБФ Гаррі планує послатися на свій військовий досвід, а також на діяльність заснованих ним Invictus Games. Він підкреслить, що наслідки війни РФ проти України матимуть довготривалий характер і відчуватимуться "ще багато років".

У рамках візиту принц Гаррі також відвідає проєкти, пов’язані з діяльністю благодійної організації The Halo Trust, яка займається розмінуванням територій в Україні.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 23.04.2026
Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

09:07 23.04.2026
Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

20:49 22.04.2026
Майже у кожного третього українця є близькі за кордоном, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення – опитування КБФ

Майже у кожного третього українця є близькі за кордоном, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення – опитування КБФ

12:47 22.04.2026
Понад 60% українців переконані, що РФ порушить мирну угоду і нападе знову, – дослідження КБФ

Понад 60% українців переконані, що РФ порушить мирну угоду і нападе знову, – дослідження КБФ

13:58 20.04.2026
Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

15:59 16.04.2026
Принц Гаррі, принцеса Анна та делегації НАТО відвідали музей війни у Києві — Савчук

Принц Гаррі, принцеса Анна та делегації НАТО відвідали музей війни у Києві — Савчук

14:51 06.02.2026
Принц Гаррі зберігає у своєму кабінеті колекцію шевронів українських захисників

Принц Гаррі зберігає у своєму кабінеті колекцію шевронів українських захисників

09:26 13.09.2025
Свириденко - принцу Гаррі: Наша мрія – проведення Ігор Нескорених в Україні

Свириденко - принцу Гаррі: Наша мрія – проведення Ігор Нескорених в Україні

09:27 12.09.2025
Принц Гаррі прибув до Києва, щоб підтримати поранених військових, - ЗМІ

Принц Гаррі прибув до Києва, щоб підтримати поранених військових, - ЗМІ

06:33 20.01.2024
Принц Гаррі відкликає позов про наклеп проти британського таблоїда

Принц Гаррі відкликає позов про наклеп проти британського таблоїда

