10:29 23.04.2026

Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив Артема Борисевича з посади начальника Управління Служби безпеки України (СБУ) в Херсонській області та призначив його начальником Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області.

Крым того, президент призначив нових начальників Головних управлінь СБУ в Херсонській та Харківській областях: ними стали Володимир Ваврух та Денис Лутій відповідно.

При цьому глава держави звільнив з посад попередніх керівників управлінь СБУ в Києві та області, а також в Харківській області Артема Бондаренка та Олександра Куця.

Тексти відповідних указів №№333/2026-339/2026 від 22 квітня опубліковано на сайті президента України в четвер.

Борисевич до призначення начальником Управління СБУ в Херсонській області у вересні 2022 року осолював відділ внутрішньої безпеки в цьому ж управління.

Куця було призначено начальником Головного управління СБУ в Харківській області у липні 2022 року. У 2015-2017 рр. очолював управління СБУ в Донецькій області, потім – Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. У 2018-2019 рр. був керівником Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Бондаренко був начальником Головного управління СБУ в Києві та Київській області з серпня 2022 року, до того очолював управління СБУ у Львівській області. З 2025 року має звання бригадного генерала СБУ.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 23.04.2026
СБУ затримала коригувальника російського ГРУ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки

СБУ затримала коригувальника російського ГРУ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки

20:24 22.04.2026
Допрем’єрний показ тактичного екшену KILLHOUSE за участі бійців ГУР, СБУ та 3-ї ОШБр відбувся у Києві

Допрем’єрний показ тактичного екшену KILLHOUSE за участі бійців ГУР, СБУ та 3-ї ОШБр відбувся у Києві

17:29 22.04.2026
12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

15:44 22.04.2026
Держкомтелерадіо припинено діяльність 6 онлайн-крамниць за розповсюдження книг держави-агресора

Держкомтелерадіо припинено діяльність 6 онлайн-крамниць за розповсюдження книг держави-агресора

10:38 22.04.2026
СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала убивство одного із офіцерів ССО

СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала убивство одного із офіцерів ССО

17:02 21.04.2026
В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

11:28 21.04.2026
Ексначальник патрульної поліції Жуков призначений радником глави Нацполіції – Клименко

Ексначальник патрульної поліції Жуков призначений радником глави Нацполіції – Клименко

19:07 15.04.2026
Україна не може залишатись країною із сировинною економікою, щоб пройти війну на виснаження – Буданов

Україна не може залишатись країною із сировинною економікою, щоб пройти війну на виснаження – Буданов

16:48 14.04.2026
"Укрнафта" увійшла до п'ятірки найкращих Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією

"Укрнафта" увійшла до п'ятірки найкращих Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією

09:29 30.03.2026
"НоваПей Кредит" призначила Гривка директором замість Приходька, який став в.о. CEO NovaPay

"НоваПей Кредит" призначила Гривка директором замість Приходька, який став в.о. CEO NovaPay

ВАЖЛИВЕ

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

ОСТАННЄ

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

У Києві впроваджують комплексні рішення для автономної роботи закладів освіти – КМДА

Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Двох малолітніх українців вдалося повернути з Казахстану – омбудсмен

Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

Поліція Закарпаття затримала підозрювану у вбивстві військового на замовлення російських спецслужб

Жінка загинула на Житомирщині через ворожий обстріл цивільної транспортної інфраструктури – ОВА

