Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив Артема Борисевича з посади начальника Управління Служби безпеки України (СБУ) в Херсонській області та призначив його начальником Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області.

Крым того, президент призначив нових начальників Головних управлінь СБУ в Херсонській та Харківській областях: ними стали Володимир Ваврух та Денис Лутій відповідно.

При цьому глава держави звільнив з посад попередніх керівників управлінь СБУ в Києві та області, а також в Харківській області Артема Бондаренка та Олександра Куця.

Тексти відповідних указів №№333/2026-339/2026 від 22 квітня опубліковано на сайті президента України в четвер.

Борисевич до призначення начальником Управління СБУ в Херсонській області у вересні 2022 року осолював відділ внутрішньої безпеки в цьому ж управління.

Куця було призначено начальником Головного управління СБУ в Харківській області у липні 2022 року. У 2015-2017 рр. очолював управління СБУ в Донецькій області, потім – Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. У 2018-2019 рр. був керівником Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Бондаренко був начальником Головного управління СБУ в Києві та Київській області з серпня 2022 року, до того очолював управління СБУ у Львівській області. З 2025 року має звання бригадного генерала СБУ.