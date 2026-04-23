Інтерфакс-Україна
Події
10:23 23.04.2026

СБУ затримала коригувальника російського ГРУ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки

2 хв читати
Служба безпеки України (СБУ) затримала жителя Донеччини – коригувальника ГРУ РФ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки (Донецька обл.), повідомила українська спецслужба.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисник готував координати для повітряних атак РФ по Краматорську та Дружківці", – йдеться у повідомленні СБУ в телеграм у четвер.

Повідомляється, що, за його агентурними даними, рашисти сподівалися вдарити по Силах оборони надважкими фугасними авіабомбами ФАБ-500 або навіть півторатонними ФАБ-1500 з модулем планування та корекції. У такий спосіб ворог планував завдати максимального ураження запасним командним пунктам, укріпрайонам та логістичним складам з озброєнням і боєприпасами українських військ.

Співробітники СБУ викрили зловмисника і покроково задокументували ворожу розвідактивність у прифронтовому районі. Одночасно було убезпечено локації Сил оборони на краматорському напрямку. На фінальному етапі слідчо-оперативних дій агента затримали за місцем проживання.

Як встановило розслідування, наведенням повітряних атак рашистів займався завербований ворогом місцевий безробітний. До уваги воєнної розвідки країни-агресора він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у тематичних телеграм-каналах, які адмініструють російські спецслужбісти. Після дистанційного вербування та інструктажу агент обходив прифронтові громади, щоб виявити, сфотографувати і позначити на гугл-картах локації оборонців Донеччини. Зібрані відомості фігурант накопичував на власному смартфоні для подальшої передачі куратору з РФ. Паралельно з цим агент координував із ним у месенджері свої розвідвилазки. Під час обшуків у затриманого вилучено телефон із доказами збору агентурних даних та контактів з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #коригувальник_вогню #сбу

ВАЖЛИВЕ

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

ОСТАННЄ

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

У Києві впроваджують комплексні рішення для автономної роботи закладів освіти – КМДА

Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Двох малолітніх українців вдалося повернути з Казахстану – омбудсмен

Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

Поліція Закарпаття затримала підозрювану у вбивстві військового на замовлення російських спецслужб

Жінка загинула на Житомирщині через ворожий обстріл цивільної транспортної інфраструктури – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА