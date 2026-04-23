Інтерфакс-Україна
Події
10:19 23.04.2026

Поліція Закарпаття затримала підозрювану у вбивстві військового на замовлення російських спецслужб

2 хв читати
Поліція Закарпаття затримала жінку, яку підозрюють у вбивстві військовослужбовця Збройних сил України на замовлення російських спецслужб, повідомила пресслужба Національної поліції.

"26-річну мешканку Запоріжжя завербували російські спецслужби. Діючи за їхніми вказівками, вона зустрілася з військовослужбовцем і під час зустрічі підсипала йому в напій заздалегідь підготовлену речовину, і за кілька годин він помер. Жінку затримали поліцейські", - йдеться у повідомленні Нацполіції у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що 13 квітня в одній з орендованих квартир у місті Ужгород було виявлено мертвим військовослужбовця ЗСУ. Первинно обставини вказували на природну смерть. Однак у ході подальшого розслідування співробітники поліції встановили російський слід у цій справі.

Відпрацьовуючи останні контакти померлого, оперативникам вдалося з’ясувати, що на момент смерті у квартирі разом з потерпілим перебувала 26-річна уродженка міста Запоріжжя. За її словами, напередодні вони разом із військовослужбовцем відпочивали та, ймовірно, він помер через надмірне вживання алкоголю.

Цю версію спростували результати оперативних заходів, проведених співробітниками Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці з’ясували, що жінка діяла під керівництвом куратора з РФ. За даними слідства, орієнтовно місяць тому жінку було завербовано російськими спецслужбами. Останні використали дані зловмисниці та створили акаунт на сайті знайомств. Саме там вони розшукали потерпілого військовослужбовця, вели з ним бесіду та домовилися про зустріч. Надалі з військовим завербована контактувала самостійно.

Під час зустрічі в орендованій квартирі жінка підсипала в напій військового заздалегідь підготовлену речовину, після вживання якої вже за кілька годин він помер. Жінка повідомила куратору про стан чоловіка та, за його вказівками, намагалася приховати сліди злочину – знищила ємність із залишками речовини та, дочекавшись ранку, викликала швидку допомогу.

Підозрювану затримали того ж дня у порядку статті 208 КПК України. Всі зібрані матеріали слідчі передали до Служби безпеки України. Дії затриманої кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їй загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Теги: #вбивця #військовий #закарпаття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА