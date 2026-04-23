Інтерфакс-Україна
Події
10:12 23.04.2026

Жінка загинула на Житомирщині через ворожий обстріл цивільної транспортної інфраструктури – ОВА

Жінка загинула через ворожий обстріл транспортної інфраструктури Житомирщини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини. На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки", – написав він у телеграм-каналі у четвер вранці.

За його даними, на місці працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 20.04.2026
У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

У Харкові вже 6 постраждалих – Синєгубов

19:45 19.04.2026
Троє постраждалих в Ізюмі через обстріл з РСЗВ – поліція

Троє постраждалих в Ізюмі через обстріл з РСЗВ – поліція

18:00 17.04.2026
Метою Транспортного співтовариства є повна інтеграція транспортних ринків, щоб не було жодної різниці в тому, як транспорт працює в ЄС чи в країнах-кандидатах – директор Постійного секретаріату

Метою Транспортного співтовариства є повна інтеграція транспортних ринків, щоб не було жодної різниці в тому, як транспорт працює в ЄС чи в країнах-кандидатах – директор Постійного секретаріату

17:03 17.04.2026
В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

16:17 17.04.2026
Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

20:56 16.04.2026
У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

У Запоріжжі уже 8 поранених внаслідок атаки росіян – Нацполіція

07:45 16.04.2026
КМДА: В Києві через пошкодження після нічної атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту

КМДА: В Києві через пошкодження після нічної атаки змінено рух низки маршрутів громадського транспорту

21:52 14.04.2026
Зеленський співчуває у зв'язку з загибеллю людей у Дніпрі, попередив про небезпеку російської атаки цієї ночі

Зеленський співчуває у зв'язку з загибеллю людей у Дніпрі, попередив про небезпеку російської атаки цієї ночі

11:38 13.04.2026
МВС: тіло жінки деблоковано у Краматорську після ворожої атаки з-під завалів будинку

МВС: тіло жінки деблоковано у Краматорську після ворожої атаки з-під завалів будинку

12:16 12.04.2026
Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Золочева – поліція

Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Золочева – поліція

ВАЖЛИВЕ

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

ОСТАННЄ

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

У Києві впроваджують комплексні рішення для автономної роботи закладів освіти – КМДА

Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Двох малолітніх українців вдалося повернути з Казахстану – омбудсмен

Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

СБУ затримала коригувальника російського ГРУ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки

