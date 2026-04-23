Жінка загинула на Житомирщині через ворожий обстріл цивільної транспортної інфраструктури – ОВА

Жінка загинула через ворожий обстріл транспортної інфраструктури Житомирщини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини. На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки", – написав він у телеграм-каналі у четвер вранці.

За його даними, на місці працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи.