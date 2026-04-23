10:09 23.04.2026

Програми Drone Deal будуть реалізовані через контракти з приватним і державним секторами – Зеленський

Безпекові домовленості з трьома країнами Близького Сходу будуть реалізовані через низку контрактів як з приватним, так і з державним секторами України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми підписали три великі безпекові документи з країнами Близького Сходу – Drone Deal із Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ. Вони будуть реалізовані через низку різних контрактів як із приватним, так і з державним сектором України. Ми готові забезпечити результат… Ми хочемо допомогти їм захищатись. І ми продовжимо будувати такі партнерські відносини з іншими країнами", – сказав Зеленський в інтерв’ю для CNN, фрагмент якого опублікований в його телеграм-каналі в четвер.

Він також висловив переконання, що "всім цим також треба поділитись із США". "Буду пишатися, якщо нам це вдасться, бо ми дуже вдячні США за підтримку", – додав голова Української держави.

Президент наголосив, що партнерство включає навчальні місії та програмне забезпечення для інтеграції різного військового обладнання в єдину систему, а також недорогі дрони та лінії спільного виробництва для їх виготовлення. "Шахед може коштувати від 80 до 130 тисяч доларів. Його знищать не за допомогою ракети вартістю 3-4 мільйони доларів, а за допомогою перехоплювача вартістю 10 тисяч доларів", – пояснив Зеленський.

