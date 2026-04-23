Розміщення на лінії зіткнення іноземних військ зробило б для РФ початок нової війни небезпечним – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує розміщення іноземних військ в Україні безпосередньо на лінії зіткнення, що, за його словами, зробило б небезпечним поновлення російською стороною бойових дій.

"Розміщення іноземних військ на лінії зіткнення зробило б для Росії початок нової війни дуже небезпечним. Вони бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників. Якщо такої присутності не буде, жодні слова не зупинять Путіна", – сказав Зеленський в інтерв’ю для CNN, фрагмент якого опублікований в його телеграм-каналі в четвер.

При цьому, він висловив сумніви у тому, що "впливові країни можуть бути посередниками", якщо стоїть мета саме зупинити Путіна. "Якщо це посередництво, він не відчуває провини. Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють", – пояснив президент України.

Голова Української держави висловив переконання, що президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзиньпін, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та інші впливові світові лідери "мають сказати Путіну, що він повинен зупинити цю війну".

"Вони не можуть говорити Україні: "Ви маєте зупинити війну". Ми захищаємося. Ми не агресори. Що зупиняти? Усі разом ми маємо зупинити Путіна. Що означає бути великим лідером? Це означає зупинити війну дипломатичним шляхом", – сказав Зеленський.