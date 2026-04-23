09:58 23.04.2026

Розміщення на лінії зіткнення іноземних військ зробило б для РФ початок нової війни небезпечним – Зеленський

Розміщення на лінії зіткнення іноземних військ зробило б для РФ початок нової війни небезпечним – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підтримує розміщення іноземних військ в Україні безпосередньо на лінії зіткнення, що, за його словами, зробило б небезпечним поновлення російською стороною бойових дій.

"Розміщення іноземних військ на лінії зіткнення зробило б для Росії початок нової війни дуже небезпечним. Вони бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників. Якщо такої присутності не буде, жодні слова не зупинять Путіна", – сказав Зеленський в інтерв’ю для CNN, фрагмент якого опублікований в його телеграм-каналі в четвер.

При цьому, він висловив сумніви у тому, що "впливові країни можуть бути посередниками", якщо стоїть мета саме зупинити Путіна. "Якщо це посередництво, він не відчуває провини. Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють", – пояснив президент України.

Голова Української держави висловив переконання, що президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзиньпін, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та інші впливові світові лідери "мають сказати Путіну, що він повинен зупинити цю війну".

"Вони не можуть говорити Україні: "Ви маєте зупинити війну". Ми захищаємося. Ми не агресори. Що зупиняти? Усі разом ми маємо зупинити Путіна. Що означає бути великим лідером? Це означає зупинити війну дипломатичним шляхом", – сказав Зеленський.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 18.04.2026
Зіткнення потягів на Вінничині відбулося з вини машиніста тепловоза – Укрзалізниця

Зіткнення потягів на Вінничині відбулося з вини машиніста тепловоза – Укрзалізниця

16:33 18.04.2026
На Вінниччині тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" – "Укрзалізниця"

На Вінниччині тепловоз зіткнувся з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" – "Укрзалізниця"

12:34 17.04.2026
Сибіга: Україна не може прийняти російський ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу, це неможливо

Сибіга: Україна не може прийняти російський ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу, це неможливо

07:09 09.04.2026
Трамп заявив, що американські війська залишатимуться навколо Ірану до виконання угоди

Трамп заявив, що американські війська залишатимуться навколо Ірану до виконання угоди

03:21 23.03.2026
Рютте очікує, що країни НАТО об’єднаються для підтримки США у військових діях проти Ірану - ЗМІ

Рютте очікує, що країни НАТО об’єднаються для підтримки США у військових діях проти Ірану - ЗМІ

06:27 19.03.2026
США розглядають можливість масштабного розгортання наземних військ та переходу війни з Іраном у нову фазу - ЗМІ

США розглядають можливість масштабного розгортання наземних військ та переходу війни з Іраном у нову фазу - ЗМІ

15:19 17.03.2026
Варшава не направлятиме війська до регіону Перської затоки - Туск

Варшава не направлятиме війська до регіону Перської затоки - Туск

18:56 14.01.2026
Данія доправляє в Гренландію передові військові підрозділи у зв'язку з погрозами Трампа

Данія доправляє в Гренландію передові військові підрозділи у зв'язку з погрозами Трампа

08:09 12.01.2026
Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

Велика Британія готує плани можливого розгортання військ НАТО в Гренландії на тлі заяв Трампа

15:01 10.01.2026
Велика Британія виділяє GBP200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні – ЗМІ

Велика Британія виділяє GBP200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

ОСТАННЄ

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

У Києві впроваджують комплексні рішення для автономної роботи закладів освіти – КМДА

Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Двох малолітніх українців вдалося повернути з Казахстану – омбудсмен

Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

СБУ затримала коригувальника російського ГРУ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки

