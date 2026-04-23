Прокуратура оскаржує у суді бездіяльність щодо надання заповідного статусу урочищу "Горбачиха" в Києві

Прокуратура оскаржує в адміністративному суді багаторічну (понад 30 років) бездіяльність київської влади щодо надання заповідного статусу урочищу "Горбачиха" площею 32 га на лівому березі Дніпра, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генерального прокурора звернулася до адміністративного суду з позовом про визнання протиправною бездіяльності Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації. Мовиться про понад 30 років невирішення питання надання заповідного статусу урочищу "Горбачиха" площею 32 га на лівому березі Дніпра", – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у Телеграмі у четвер.

Зазначається, що це одна з небагатьох ділянок столиці, де збережено природний ландшафт без істотного втручання. Територія має наукову цінність, зберігає біорізноманіття та є важливим рекреаційним простором для киян. Ще у 1994 році було визначено необхідність збереження таких територій як частини природно-заповідного фонду. Водночас, попри формальне включення "Горбачихи" до переліку територій, зарезервованих для заповідання, за цей час не розроблено відповідного проєкту та не ухвалено рішення про надання їй заповідного статусу.

У результаті урочище фактично залишається без належного правового захисту. У Спеціалізованій екологічній прокуратурі наголошують, що тривала бездіяльність Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації створює ризик втрати унікального природного комплексу, його біорізноманіття та рекреаційної цінності для мешканців столиці.