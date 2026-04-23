09:54 23.04.2026

Прокуратура оскаржує у суді бездіяльність щодо надання заповідного статусу урочищу "Горбачиха" в Києві

Прокуратура оскаржує в адміністративному суді багаторічну (понад 30 років) бездіяльність київської влади щодо надання заповідного статусу урочищу "Горбачиха" площею 32 га на лівому березі Дніпра, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генерального прокурора звернулася до адміністративного суду з позовом про визнання протиправною бездіяльності Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації. Мовиться про понад 30 років невирішення питання надання заповідного статусу урочищу "Горбачиха" площею 32 га на лівому березі Дніпра", – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у Телеграмі у четвер.

Зазначається, що це одна з небагатьох ділянок столиці, де збережено природний ландшафт без істотного втручання. Територія має наукову цінність, зберігає біорізноманіття та є важливим рекреаційним простором для киян. Ще у 1994 році було визначено необхідність збереження таких територій як частини природно-заповідного фонду. Водночас, попри формальне включення "Горбачихи" до переліку територій, зарезервованих для заповідання, за цей час не розроблено відповідного проєкту та не ухвалено рішення про надання їй заповідного статусу.

У результаті урочище фактично залишається без належного правового захисту. У Спеціалізованій екологічній прокуратурі наголошують, що тривала бездіяльність Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації створює ризик втрати унікального природного комплексу, його біорізноманіття та рекреаційної цінності для мешканців столиці.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 22.04.2026
Апеляційний суд дозволив Порошенко поділити майно з дружиною

Апеляційний суд дозволив Порошенко поділити майно з дружиною

06:28 22.04.2026
Прокуратура Києва через суд вимагає повернути до бюджету 1 млн грн переплати за м'ясо для шкіл і садків

Прокуратура Києва через суд вимагає повернути до бюджету 1 млн грн переплати за м'ясо для шкіл і садків

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

17:51 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

ВАЖЛИВЕ

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

ОСТАННЄ

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

У Києві впроваджують комплексні рішення для автономної роботи закладів освіти – КМДА

Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Двох малолітніх українців вдалося повернути з Казахстану – омбудсмен

Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

СБУ затримала коригувальника російського ГРУ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки

