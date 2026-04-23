09:49 23.04.2026

Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявляє про підтримку зупинки бойових дій на Близькому Сході, навіть якщо не вдасться досягти тривалого миру, виходячи з можливості збереження людських життів.

"Я вважаю, що будь-яка пауза у війні – це добре, адже так ти не втрачаєш людей. Я не знаю, скільки Росія отримує від послаблення санкцій, і це викликає занепокоєння, але найбільший виклик – це втрата людей. Якщо можна врятувати життя, це завжди чудово. Тому ми підтримуємо припинення вогню", – сказав Зеленський в інтерв’ю для CNN, фрагмент якого опублікований в його телеграм-каналі в четвер, у відповідь на запитання про припинення вогню на Близькому Сході.

"Звісно, тривалий мир – це найкращий спосіб закінчити війну, але, якщо на даний момент це неможливо, будь-яка пауза – це чудово", – додав голова Української держави.

