09:46 23.04.2026

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року, – ЗМІ

Представник Пентагону заявив Конгресу США, що операція з розмінування Ормузької протоки може зайняти до шести місяців, повідомляє The Washington Post (WP) із посиланням на трьох американських чиновників.

"Пентагон довів до відома Конгресу: щоби повністю очистити Ормузьку протоку від мін, закладених іранськими військовими, може знадобитися шість місяців роботи, і будь-яка така операція може відбуватися лише тоді, коли завершиться війна США та Ірану. Така оцінка ситуації означає, що економічні наслідки конфлікту можуть відчуватися і наприкінці цього року і пізніше", – інформує видання.

За даними газети, таку інформацію високопоставлений співробітник Міністерства війни повідомив минулого вівторка на закритому брифінгу в комітеті у справах збройних сил Палати представників США. Республіканці і демократи зустріли з невдоволенням озвучені терміни.

WP пояснює, що через такі труднощі з розмінуванням ціни на нафту й бензин можуть довго залишатися високими навіть у тому разі, якщо США та Іран укладуть мирну угоду.

За даними видання, Іран почав мінувати протоку в березні. Офіційні особи США зазначали, що під час операції з розмінування можуть використовуватися вертольоти, дрони і дайверів-вибухотехніків.

У Білому домі, Пентагоні, Центральному командуванні ПСО США інформацію коментувати відмовилися.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:06 22.04.2026
У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

20:52 22.04.2026
Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

18:52 22.04.2026
Руху суден через Ормузьку протоку зараз практично немає – ЗМІ

Руху суден через Ормузьку протоку зараз практично немає – ЗМІ

20:53 19.04.2026
Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

15:53 19.04.2026
Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

11:53 18.04.2026
Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

19:42 17.04.2026
Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

19:01 17.04.2026
Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

18:42 17.04.2026
Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

ВАЖЛИВЕ

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

ОСТАННЄ

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

У Києві впроваджують комплексні рішення для автономної роботи закладів освіти – КМДА

Експрезидент Польщі Дуда прибув до України

Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

Пов'язана з ШІ технологічна революція вплине на формування нового світового порядку, переконаний Залужний

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Двох малолітніх українців вдалося повернути з Казахстану – омбудсмен

Принц Гаррі візьме участь у 18-му КБФ у Києві

Зеленський змінив керівництво СБУ в столиці, Київській, Харківській та Херсонській областях

СБУ затримала коригувальника російського ГРУ, який наводив півторатонні авіабомби на оборонців Краматорська та Дружківки

