Інтерфакс-Україна
Події
09:18 23.04.2026

Одна людина загинула, ще 4 постраждали через обстріли Харківської області

1 хв читати

ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 19 населених пунктів Харківської області, одна людина загинула, ще четверо постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Золочів зазнав поранень 25-річний чоловік; у сел. Слатине Дергачівської громади постраждали 28-річний і 65-річний чоловіки; у с. Черкаські Тишки загинув 66-річний чоловік, постраждав 68-річний чоловік", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

