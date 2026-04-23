Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Британський принц Гаррі (герцог Сассекський) здійснив неанонсований візит до Києва та закликав світ не втрачати з поля зору війну Росії проти України, наголосивши на необхідності підтримки українців і міжнародних партнерів, повідомляє ITV News.

Він прибув до української столиці нічним поїздом із Польщі в четвер вранці та має взяти участь у Київській безпековій конференції, де зібралися високопосадові західні оборонні та урядові чиновники.

"Приємно бути знову в Україні", – сказав принц Гаррі після прибуття.

Він зазначив, що хотів "нагадати людям удома та по всьому світу, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини щодня в неймовірно складних умовах".

Очікується, що у виступі на конференції Гаррі підкреслить, що війна є не лише боротьбою за територію, а й "про цінності", а також застережить міжнародну спільноту від байдужості до цього та інших конфліктів.

Під час виступу на Київській безпековій конференції принц Гаррі планує послатися на свій військовий досвід, а також на діяльність заснованих ним Invictus Games. Він підкреслить, що наслідки війни Росії проти України матимуть довготривалий характер і відчуватимуться "ще багато років".

Окремо герцог Сассекський має намір охарактеризувати викрадення українських дітей російськими силами як "системний і навмисний" акт. За його словами, такі дії матимуть правові наслідки в Міжнародному кримінальному суді.

У межах візиту принц Гаррі також відвідає проєкти, пов’язані з діяльністю благодійної організації The Halo Trust, яка займається розмінуванням територій в Україні.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із друзями та повторне возз’єднання з спільнотою Invictus, а також на підтримку тих, хто допомагає Україні виграти цю боротьбу", – наголосив принц Гаррі.