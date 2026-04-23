09:07 23.04.2026

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Британський принц Гаррі (герцог Сассекський) здійснив неанонсований візит до Києва та закликав світ не втрачати з поля зору війну Росії проти України, наголосивши на необхідності підтримки українців і міжнародних партнерів, повідомляє ITV News.

Він прибув до української столиці нічним поїздом із Польщі в четвер вранці та має взяти участь у Київській безпековій конференції, де зібралися високопосадові західні оборонні та урядові чиновники.

"Приємно бути знову в Україні", – сказав принц Гаррі після прибуття.

Він зазначив, що хотів "нагадати людям удома та по всьому світу, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини щодня в неймовірно складних умовах".

Очікується, що у виступі на конференції Гаррі підкреслить, що війна є не лише боротьбою за територію, а й "про цінності", а також застережить міжнародну спільноту від байдужості до цього та інших конфліктів.

Під час виступу на Київській безпековій конференції принц Гаррі планує послатися на свій військовий досвід, а також на діяльність заснованих ним Invictus Games. Він підкреслить, що наслідки війни Росії проти України матимуть довготривалий характер і відчуватимуться "ще багато років".

Окремо герцог Сассекський має намір охарактеризувати викрадення українських дітей російськими силами як "системний і навмисний" акт. За його словами, такі дії матимуть правові наслідки в Міжнародному кримінальному суді.

У межах візиту принц Гаррі також відвідає проєкти, пов’язані з діяльністю благодійної організації The Halo Trust, яка займається розмінуванням територій в Україні.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч із друзями та повторне возз’єднання з спільнотою Invictus, а також на підтримку тих, хто допомагає Україні виграти цю боротьбу", – наголосив принц Гаррі.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 22.04.2026
Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

Свириденко: Уряд виділив Києву 987 млн грн на першочергові заходи з підготовки до наступної зими

08:13 22.04.2026
У Києві затримали чоловіка за стрілянину в бік пішохода в Дарницькому районі – поліція

У Києві затримали чоловіка за стрілянину в бік пішохода в Дарницькому районі – поліція

19:00 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейських, яких підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

18:38 21.04.2026
Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

Суд відправив під варту другу поліцейську, яку підозрюють в службовій недбалості під час стрілянини у Києві

17:51 21.04.2026
Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

Суд відправив під варту поліцейського, якого підозрюють в службовій недбалості під час теракту в Києві

15:50 21.04.2026
Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

Поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який ходив із автоматом по житловому комплексу

14:00 21.04.2026
Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

Хвилину мовчання у Києві щодня о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці – КМДА

12:52 21.04.2026
Поліцейські затримали чоловіка, який із ножем провокував конфлікт у центрі столиці

Поліцейські затримали чоловіка, який із ножем провокував конфлікт у центрі столиці

21:45 20.04.2026
Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

19:16 20.04.2026
Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

Опубліковано відео з бодікамер поліцейських 18 квітня у Києві, їм оголошено підозру у службовій недбалості

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

ОСТАННЄ

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року, – ЗМІ

Європейські лідери обговорять на Кіпрі геополітичну обстановку й бюджет ЄС на 2028-2034 рр., Зеленський матиме відеозв'язок

Одна людина загинула, ще 4 постраждали через обстріли Харківської області

У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

ЄС підтримав гарантією інвестпрограму Eximbanka та SlovakAid на EUR101 млн для "Укренерго" та "Укргідроенерго"

За добу по Запорізькій області завдано ударів по 50 населених пунктах, поранено одну людину – ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

У селищі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на сміттєвоз, поранено комунальника – МВА

У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

