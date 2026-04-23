У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

Фото: https://t.me/borys_filatovv/

Унаслідок ворожої атаки в Дніпрі в багатоповерхівці в центрі міста повністю знищено квартири з дев’ятого по шостий поверхи в одному з під’їздів, а загалом у місті зафіксовано пошкодження на чотирьох локаціях, зокрема щонайменше 13 будинків зазнали ушкоджень, повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, у пошкодженій багатоповерхівці наразі відключено водопостачання, газ та електропостачання, а проведення технічної експертизи стане можливим після дозволу рятувальників: "У багатоповерхівці в центрі міста в одному з під’їздів повністю знищено оселі з дев’ятого по шостий поверхи".

Він також повідомив, що по місту зруйновано понад пів тисячі вікон, пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

За словами міського голови, на місцях працюють комунальні служби, які вже розпочали прибирання, а медики міських лікарень надають допомогу постраждалим.

"Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків", – йдеться в повідомленні.