09:05 23.04.2026

У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

Фото: https://t.me/borys_filatovv/

Унаслідок ворожої атаки в Дніпрі в багатоповерхівці в центрі міста повністю знищено квартири з дев’ятого по шостий поверхи в одному з під’їздів, а загалом у місті зафіксовано пошкодження на чотирьох локаціях, зокрема щонайменше 13 будинків зазнали ушкоджень, повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, у пошкодженій багатоповерхівці наразі відключено водопостачання, газ та електропостачання, а проведення технічної експертизи стане можливим після дозволу рятувальників: "У багатоповерхівці в центрі міста в одному з під’їздів повністю знищено оселі з дев’ятого по шостий поверхи".

Він також повідомив, що по місту зруйновано понад пів тисячі вікон, пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

За словами міського голови, на місцях працюють комунальні служби, які вже розпочали прибирання, а медики міських лікарень надають допомогу постраждалим.

"Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків", – йдеться в повідомленні.

Теги: #дніпро #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 23.04.2026
У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

07:40 23.04.2026
Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

02:19 23.04.2026
У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

17:21 21.04.2026
В Дніпрі чоловік відкрив вогонь по парамедику після того, як сам викликав швидку – облрада

В Дніпрі чоловік відкрив вогонь по парамедику після того, як сам викликав швидку – облрада

12:38 20.04.2026
В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація

В Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки – обладміністрація

12:25 20.04.2026
Окупанти атакували Запоріжжя, повідомляється про чотирьох постраждалих

Окупанти атакували Запоріжжя, повідомляється про чотирьох постраждалих

10:14 20.04.2026
В Дніпрі помер постраждалий внаслідок удару 14 квітня – ОВА

В Дніпрі помер постраждалий внаслідок удару 14 квітня – ОВА

09:18 20.04.2026
Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, є пошкодження – Мінрозвитку

Ворог атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, є пошкодження – Мінрозвитку

13:34 19.04.2026
У Миколаєві через ворожу атаку були частково знеструмлені два райони

У Миколаєві через ворожу атаку були частково знеструмлені два райони

10:40 17.04.2026
Поліцейські витягли з р.Дніпро в Києві дрон із бойовою частиною, запущений напередодні ворогом

Поліцейські витягли з р.Дніпро в Києві дрон із бойовою частиною, запущений напередодні ворогом

ВАЖЛИВЕ

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

ОСТАННЄ

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року, – ЗМІ

Європейські лідери обговорять на Кіпрі геополітичну обстановку й бюджет ЄС на 2028-2034 рр., Зеленський матиме відеозв'язок

Одна людина загинула, ще 4 постраждали через обстріли Харківської області

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

ЄС підтримав гарантією інвестпрограму Eximbanka та SlovakAid на EUR101 млн для "Укренерго" та "Укргідроенерго"

За добу по Запорізькій області завдано ударів по 50 населених пунктах, поранено одну людину – ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

У селищі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на сміттєвоз, поранено комунальника – МВА

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

