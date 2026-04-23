Інтерфакс-Україна
Події
08:56 23.04.2026

ЄС підтримав гарантією інвестпрограму Eximbanka та SlovakAid на EUR101 млн для "Укренерго" та "Укргідроенерго"

2 хв читати
Європейська Комісія уклала зі словацьким Eximbankа ((Export-Import Bank of the Slovak Republic) гарантійну угоду для реалізації "Інвестиційної програми з енергетичної безпеки та стабільності енергомереж Україна-Словаччина" на суму EUR101 млн, який складається з низки інвестиційних проєктів у сфері енергетичної інфраструктури.

Як повідомив кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", підписання відбулося у середу у рамках бізнес-саміту "Україна-ЄС" у Брюсселі.

Основою програми є гарантійний механізм Єврокомісії на суму EUR69,5 млн у рамках інвестиційної компоненти Ukraine Investment Framework (UIF) програми Ukraine Facility, який покриває 90% кредиту Eximbanka на суму EUR77,2 млн.

Грантовий компонент програми на суму EUR18,8 млн та технічна допомога на EUR4,4 млн за рахунок коштів UIF забезпечується Словацьким агентством міжнародного співробітництва у галузі розвитку (SlovakAid).

Зазначається, що фінансування буде спрямовано на проєкти українських державних енергетичних компаній "Укренерго" та "Укргідроенерго" з акцентом на стабільність системи передачі, зміцнення енергетичної безпеки та поступову інтеграцію України до європейського енергетичного ринку.

"У цьому проєкті Eximbanka виступає партнером-виконавцем Європейського Союзу, пов'язуючи європейські фінансові інструменти з конкретними інвестиційними проєктами в Україні. Наше завдання полягає не лише у наданні фінансування, а й в активному управлінні ризиками, мобілізації приватного капіталу та забезпеченні того, щоб європейські ресурси відображалися у реальних, здійсненних проєктах з вимірюваним впливом", – наводяться у повідомлені на сайті Eximbanka слова його генерального директор Растислава Подгорця.

Теги: #словаччина #єс #енергетика

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА