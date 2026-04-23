За добу по Запорізькій області завдано ударів по 50 населених пунктах, поранено одну людину – ОВА

Впродовж доби внаслідок ворожих атак по Запорізькій області поранення зазнала одна людина, при цьому російські війська завдали 820 ударів по 50 населених пунктах регіону, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 140 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком четверга.

Зокрема, армія РФ здійснила 24 авіаційні удари по Комишувасі, Новомиколаївці, Юрківці, Ясній Поляні, Новорозівці, Зарічному, Оріхову, Гуляйполю, Верхній Терсі, Воздвижівці, Копанях, Рівному, Гіркому, Староукраїнці, Цвітковому, Тимошівці, Любицькому, Широкому, Долинці та Преображенці.

"464 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували

Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Розумівку, Степне, Біленьке, Лисогірку, Новооленівку, Новоолександрівку, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Оленокостянтинівку", – наголосив Федоров.

Також зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Залізничному, Новоандріївці, Чарівному та Староукраїнці.

Водночас 326 артилерійських ударів припали по низці населених пунктів, серед яких Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівка, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір'я, Варварівка, Добропілля, Прилуки, Гірке, Гуляйпільське, Староукраїнка та Оленокостянтинівка.