Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1611 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 430 одиниць особового складу, з яких 198 – ліквідовано; 66 точок вильоту БпЛА; 2 танки; 30 артилерійських систем; 103 одиниці автомобільної техніки; 33 мотоцикли; 326 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку квітня (01-22.04) підрозділами СБС уражено 29968 цілей противника, з них 7431 – особовий склад", – повідомили СБС.