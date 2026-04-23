08:48 23.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1611 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.
Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 430 одиниць особового складу, з яких 198 – ліквідовано; 66 точок вильоту БпЛА; 2 танки; 30 артилерійських систем; 103 одиниці автомобільної техніки; 33 мотоцикли; 326 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".
"З початку квітня (01-22.04) підрозділами СБС уражено 29968 цілей противника, з них 7431 – особовий склад", – повідомили СБС.