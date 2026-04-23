08:44 23.04.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 159 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 четверга.

"Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів скинув 234 керовані авіабомби, залучив 9096 дронів-камікадзе та здійснив 3231 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб

 

07:55 23.04.2026
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб

11:08 22.04.2026
Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

07:27 22.04.2026
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

08:52 21.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення

07:30 21.04.2026
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

15:09 20.04.2026
Сили оборони уразили НПЗ в Туапсе, два великих десантних кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили НПЗ в Туапсе, два великих десантних кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб ЗСУ

08:17 20.04.2026
Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 175 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 175 од. спецтехніки – Генштаб

08:24 19.04.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 153 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 153 бойові зіткнення

07:05 19.04.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців – Генштаб

13:26 18.04.2026
Генштаб підтвердив ураження чотирьох об'єктів нафтопереробної галузі РФ

Генштаб підтвердив ураження чотирьох об'єктів нафтопереробної галузі РФ

ВАЖЛИВЕ

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

ОСТАННЄ

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року, – ЗМІ

Європейські лідери обговорять на Кіпрі геополітичну обстановку й бюджет ЄС на 2028-2034 рр., Зеленський матиме відеозв'язок

Одна людина загинула, ще 4 постраждали через обстріли Харківської області

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

ЄС підтримав гарантією інвестпрограму Eximbanka та SlovakAid на EUR101 млн для "Укренерго" та "Укргідроенерго"

За добу по Запорізькій області завдано ударів по 50 населених пунктах, поранено одну людину – ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

У селищі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на сміттєвоз, поранено комунальника – МВА

У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

