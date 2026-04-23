Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 159 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 четверга.

"Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів скинув 234 керовані авіабомби, залучив 9096 дронів-камікадзе та здійснив 3231 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб