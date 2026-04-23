У селищі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на сміттєвоз, поранено комунальника – МВА

У селищі Текстильному на Херсонщині російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на сміттєвоз, унаслідок чого поранення дістав працівник комунального підприємства, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, інцидент стався сьогодні зранку, після 7-ї години.

"Сьогодні зранку, після 7-ї години, в селищі Текстильному ворог скинув вибухівку з дрона на сміттєвоз", – зазначив Шанько.

Внаслідок атаки поранення дістав один із працівників комунального підприємства, уточнив він: "За попередніми даними, внаслідок удару поранення дістав один із працівників комунального підприємства".

Очільник МВА наголосив, що працівники комунальних служб, які щодня забезпечують життєдіяльність міста, залишаються під загрозою атак, що, за його словами, свідчить про цілеспрямовані удари РФ по цивільній інфраструктурі.