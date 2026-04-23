Інтерфакс-Україна
Події
08:40 23.04.2026

У селищі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на сміттєвоз, поранено комунальника – МВА

1 хв читати

У селищі Текстильному на Херсонщині російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на сміттєвоз, унаслідок чого поранення дістав працівник комунального підприємства, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, інцидент стався сьогодні зранку, після 7-ї години.

"Сьогодні зранку, після 7-ї години, в селищі Текстильному ворог скинув вибухівку з дрона на сміттєвоз", – зазначив Шанько.

Внаслідок атаки поранення дістав один із працівників комунального підприємства, уточнив він: "За попередніми даними, внаслідок удару поранення дістав один із працівників комунального підприємства".

Очільник МВА наголосив, що працівники комунальних служб, які щодня забезпечують життєдіяльність міста, залишаються під загрозою атак, що, за його словами, свідчить про цілеспрямовані удари РФ по цивільній інфраструктурі.

 

Теги: #постраждалі #херсонська_область #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 23.04.2026
У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

07:40 23.04.2026
Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

05:51 23.04.2026
Наразі відомо про сімох поранених, зокрема двох дітей, через атаку РФ на Дніпро – ОВА

02:19 23.04.2026
У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

22:50 22.04.2026
Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

19:03 22.04.2026
В Сумах до 39 осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку в ніч на 21 квітня – міськрада

18:05 22.04.2026
П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

08:50 22.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали шестеро людей і одна загинула

07:41 22.04.2026
Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

20:50 21.04.2026
Чоловік загинув на Херсонщині через підрив на вибухівці – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА