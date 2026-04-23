У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

Кількість постраждалих унаслідок нічної ворожої атаки на Дніпро зросла до 10 людей, серед них є діти, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, четверо постраждалих були госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

"До 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку на Дніпро…Серед них двоє дітей – дівчата 9 та 14 років", – йдеться в повідомленні Ганжі у четвер.