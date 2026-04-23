Інтерфакс-Україна
08:26 23.04.2026

У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

Кількість постраждалих унаслідок нічної ворожої атаки на Дніпро зросла до 10 людей, серед них є діти, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, четверо постраждалих були госпіталізовані, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

"До 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку на Дніпро…Серед них двоє дітей – дівчата 9 та 14 років", – йдеться в повідомленні Ганжі у четвер.

 

09:05 23.04.2026
У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

08:40 23.04.2026
У селищі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на сміттєвоз, поранено комунальника – МВА

У селищі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на сміттєвоз, поранено комунальника – МВА

07:40 23.04.2026
Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

05:51 23.04.2026
Наразі відомо про сімох поранених, зокрема двох дітей, через атаку РФ на Дніпро – ОВА

Наразі відомо про сімох поранених, зокрема двох дітей, через атаку РФ на Дніпро – ОВА

02:19 23.04.2026
У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

22:50 22.04.2026
Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

19:03 22.04.2026
В Сумах до 39 осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку в ніч на 21 квітня – міськрада

В Сумах до 39 осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку в ніч на 21 квітня – міськрада

18:05 22.04.2026
П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

07:41 22.04.2026
Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

17:21 21.04.2026
В Дніпрі чоловік відкрив вогонь по парамедику після того, як сам викликав швидку – облрада

В Дніпрі чоловік відкрив вогонь по парамедику після того, як сам викликав швидку – облрада

