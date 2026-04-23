08:13 23.04.2026

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, що війна в Ірані відвертає увагу міжнародної спільноти від російської агресії проти України та створює ризик відтермінування зусиль щодо припинення бойових дій, а також наголосив, що залучення однієї й тієї ж команди американських перемовників до переговорів щодо України та Ірану може впливати на пріоритетність цих процесів.

За словами Зеленського, попри тривалі технічні контакти зі США, він наразі не бачить можливості для особистих зустрічей щодо українського питання, доки не буде завершено або врегульовано ситуацію навколо Ірану.

За його словами, Україна вже перебуває в умовах активної війни, тому не може бути відкладена "на пізніше", а питання її врегулювання має розглядатися паралельно з іншими міжнародними кризами.

Зокрема, йдеться про те, що до переговорних процесів як щодо України, так і щодо Ірану залучена одна й та сама команда американських перемовників, що, на думку Зеленського, ускладнює паралельне просування обох напрямків.

Президент також зазначив, що війна в Ірані призвела до ускладнення постачання Україні частини ключового озброєння, зокрема протибалістичних ракет, через обмежені виробничі потужності у США.

Крім того, Зеленський повідомив, що новий кредит ЄС для України має критичне значення для подальшого функціонування держави та оборонних можливостей. За його словами, без належного фінансування Україна не здатна нарощувати виробництво озброєння, хоча має відповідний потенціал.

"Україна – це не "трохи пізніше". Україна вже у такій великій трагедії, ми маємо знайти спосіб вирішувати це паралельно", – сказав Зеленський.

 

