07:55 23.04.2026

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб
Сили оборони за добу ліквідували 1100 окупантів, 58 артсистеми, п'ять бронемашин, 1941 БПЛА, а також 204 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб, танків – 11 888 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 441 (+5) од, артилерійських систем – 40 574 (+58) од, РСЗВ – 1 752 (+3) од, засоби ППО – 1 351 (+1) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 253 430 (+1 941) од, крилаті ракети – 4 549 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 91 127 (+202) од, спеціальна техніка – 4 134 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

11:08 22.04.2026
Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

07:27 22.04.2026
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 162 од. спецтехніки

08:52 21.04.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойових зіткнення

07:30 21.04.2026
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 192 од. спецтехніки – Генштаб

15:09 20.04.2026
Сили оборони уразили НПЗ в Туапсе, два великих десантних кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили НПЗ в Туапсе, два великих десантних кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб ЗСУ

08:17 20.04.2026
Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 175 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 175 од. спецтехніки – Генштаб

08:24 19.04.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 153 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 153 бойові зіткнення

07:05 19.04.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців – Генштаб

13:26 18.04.2026
Генштаб підтвердив ураження чотирьох об'єктів нафтопереробної галузі РФ

Генштаб підтвердив ураження чотирьох об'єктів нафтопереробної галузі РФ

07:54 17.04.2026
Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 256 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 256 од. спецтехніки – Генштаб

