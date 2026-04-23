Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 204 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1100 окупантів, 58 артсистеми, п'ять бронемашин, 1941 БПЛА, а також 204 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб, танків – 11 888 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 441 (+5) од, артилерійських систем – 40 574 (+58) од, РСЗВ – 1 752 (+3) од, засоби ППО – 1 351 (+1) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 350 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 253 430 (+1 941) од, крилаті ракети – 4 549 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 91 127 (+202) од, спеціальна техніка – 4 134 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.