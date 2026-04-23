Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських військ по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до десяти, двоє людей загинули, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"У Дніпрі постраждали 9 людей, двоє – загинули. Понівечені 13-поверхівка, магазин, авто, адмінбудівля, будівля, що не експлуатувалася.", – повідомив вранці у четвер Ганжа.

На Нікопольщині під ударом перебували Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок і гараж. Поранення дістала 64-річна жінка, лікування вона проходитиме амбулаторно.

У Кривому Розі внаслідок атак виникла пожежа, пошкоджено інфраструктуру.

"Двоє людей загинули, 10 дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками", – наголосив Ганжа у Телеграм.