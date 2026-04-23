Рівень стресу серед українських дітей зріс до 37% у 2025 році – найвищі показники у віковій групі 10-13 років

Рівень емоційного стресу серед українських дітей продовжує зростати на тлі війни, розв'язаної Росією: у 2025 році він сягнув 37%, причому найбільш вразливою є вікова група 10-13 років, серед якої у 40% дітей зафіксовано посилення емоційного напруження, повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

"Війна, яку розв'язала росія, щороку погіршує ментальний стан українських дітей…Експерти встановили, що найвищу стресостійкість демонструють діти, які мають активні інтереси поза гаджетами: командний спорт, зокрема футбол, активні групові заняття, інтелектуальні ігри тощо", – йдеться в повідомленні Микити у Телеграм.

Згідно з інформацією, у минулому році рівень дитячого стресу зріс на 10%, тоді як у 2025 році ця частка вже становить 37%.