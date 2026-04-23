23 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

23 квітня відзначають Всесвітній день книги та авторського права, Всесвітня ніч книги, Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях, Всеукраїнський день психолога, День водія шкільного автобуса, Всесвітній день лабораторій, Всесвітній день настільного тенісу, День Шекспіра.

В ООН День англійської та іспанської мови.

Віряни вшановують пам'ять святого великомученика Юрія (Георгія) Переможця (Юрія Змієборця)

Всесвітній день книги та авторського права

Відзначається щорічно відповідно до рішення Резолюції 3.18 28-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1995 р.

Всесвітній день книги і авторського права – це щорічна подія, присвячена святкуванню радості читання і цінності книг. Щороку 23 квітня люди в усьому світі беруть участь у заходах, щоб визнати важливу роль книги як сполучної ланки між минулим і майбутнім, як мосту, що з’єднує покоління і культури.

Цього дня ЮНЕСКО разом з міжнародними організаціями, що представляють видавців, книготорговців та бібліотеки, обирає місто, яке на один рік стає Всесвітньою столицею книги, щоб очолити різні ініціативи, які підтримують імпульс святкування цього дня.

У цей день відзначається річниця смерті кількох відомих авторів, зокрема Вільяма Шекспіра, Мігеля де Сервантеса та Інки Гарсіласо де ла Веги. Ця дата була обрана Генеральною конференцією ЮНЕСКО в Парижі в 1995 році, щоб вшанувати книги та авторів у всьому світі, сприяти доступності книг для всіх.

Всесвітня ніч книги

Всесвітня ніч книги – свято читання та книги, яке щорічно проходить 23 квітня.

Подія "Всесвітня ніч книги" розпочалася ще у 2011 році у Великій Британії та Ірландії, коли Джеймі Бінг, доктор медичних наук, запропонував цю ідею. Ідея виникла на конференції книжкової індустрії і, власне, передбачала надихати читати дорослих людей більше та спонукати знаходити для цього час. Всі скаржаться на брак часу для читання. Читання вночі – ось спосіб для дорослих знайти час, щоб читати більше.

Всеукраїнський день психолога



23 квітня кожного року Україна відзначає професійне свято – Всеукраїнський день психолога.

Психологія вивчає людську психіку, поведінку та психічні процеси. Психологи рятують людей від самогубства, депресії, апатії, допомагають налагодити взаємовідносини з іншими та виконують ще багато суттєвих завдань.

Зародження психологічної науки припадає на 19 століття, але офіційною датою становлення психології вважають рік відкриття першої психологічної лабораторії, що відбулось у 1879 році завдяки Вільгельму Вундту.

Нині ця професія стала для нашого суспільства такою ж базовою необхідністю, як стоматологія чи хірургія. Особливо зараз, коли вся країна проходить через безпрецедентний колективний стрес під час війни.

Український психолог сьогодні - унікальне явище у світовій практиці. Західні підручники не завжди готові до наших реалій.

Сучасні українські фахівці працюють у бомбосховищах, реабілітаційних центрах для ветеранів, допомагають переселенцям, які втратили дім, і підтримують тих, хто чекає рідних з фронту чи полону. Вони стали своєрідними емоційними парамедиками. Їх завдання зараз - не лише лікувати глибокі дитячі травми, а й повертати людям базове відчуття опори тут і зараз, навчити технікам заземлення при панічних атаках та допомагати психіці адаптуватися до ненормальних умов.

День психології в ООН

День психології в ООН - це щорічний захід, присвячений ролі психології у міжнародному розвитку, правах людини, освіті, охороні здоров’я, розв’язанні конфліктів, сталому розвитку та підтримці миру.

Міжнародний день дівчат в ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологіях)

Відзначається щорічно в четвертий четвер квітня. Покликаний заохочувати дівчат і молодих жінок до розвитку цієї сфери

День англійської та іспанської мови в ООН

Засновані ООН у 2010 р. для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН.

День водія шкільного автобуса

Щорічно 23 квітня відзначається професійне свято – День водія шкільного автобуса. Метою події є подяка водіям шкільних автобусів за їхню дуже відповідальну та нелегку працю. Адже для цієї роботи потрібно мати міцну нервову систему, уважність, акуратність, швидку реакцію, вміння знаходити спільну мову з дітьми.

Всесвітній день лабораторій

23 квітня кожного року відзначаємо наукове свято – Всесвітній день лабораторій. Саме в лабораторіях народжуються важливі винаходи, проводяться наукові дослідження, перевіряються теорії та ідеї. Будь-який новий продукт проходить цілу низку лабораторних дослідів, перш ніж його допустять до широкого суспільного використання.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Миколи Михайловича Дерлиці (1866-1934), українського письменника, етнографа, священника УГКЦ, громадського діяча;

135 років від дня народження Олександра Васильовича Багрія (1891-1949), українського, літературознавця, фольклориста, бібліографа, шевченкознавця, педагога;

100 років від дня народження Петра Олексійовича Басанця (1926-2007), українського живописця, графіка, педагога;

70 років від дня народження Василя Васильовича Кухти (1956), українського поета, есеїста, перекладача;

70 років від дня народження Василя Миколайовича Сергієнка (1956-2014), українського журналіста, поета, соціолога, громадського діяча, Героя України (2014, посмертно);

65 років від дня народження Андрія Юрійовича Куркова (1961), українського письменника, журналіста, кіносценариста.

Ще цього дня:

1959 - Створено Спілку журналістів України;

1975 - У Києві відкрився Музей книги та друкарства України (до липня 2000 р. — Державний музей книги і друкарства України; заснований 1972 року);

1991 - Парламент України прийняв закон про свободу совісті;

2005 - В YouTube було опубліковано перше відео з назвою "Я в зоопарку";

2007 - У багатьох країнах світу за ініціативою ООН розпочався глобальний тиждень безпеки дорожнього руху;

2014 - Засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас".

Церковне свято

23 квітня православні віряни України та багатьох інших країн святкують День пам’яті святого великомученика Георгія Переможця (Змієборця, Георгія Побідоносця).

Народився Георгій у доволі заможній родині у Кападокії. Благочестиві батьки змалку виховували його у християнських традиціях. У дорослому віці він вступив до військової служби. Георгій був розумним та хоробрим, мав гарну фізичну силу, красу та воїнську виправку, чим відрізнявся серед інших воїнів. Ставши головним начальником, він потоваришував з імператором Діоклетіаном та став його улюбленцем. Але Діоклетіан переслідував християн та хотів повернути язичництво.

Георгій, дізнавшись про це, не захотів приховувати своє віросповідання та відкрився другу, розповівши, що вірує в Ісуса Христа. Перед цим він роздав усе своє багатство та майно, розпустив рабів. Він звинуватив імператора у несправедливості та жорстокості. Георгію запропонували відректися від Христа, але він відмовився, за що був підданий жорстоким катуванням. Тілесні муки Георгій терпляче витримував з молитвою на вустах. Насамкінець імператор наказав стратити його.

Цьому святому підносять молитви про здоров’я своїх рідних та близьких, просять у нього захисту від ворогів. Традиційно в цей день ходять до церкви. Матері прохають у Георгія захисту для своїх синів, які служать в армії, воюють або перебувають далеко від дому.

Іменини:

Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра, Софія.

З прикмет цього дня:

На День пам’яті великомученика Георгія в давнину існував звичай готувати подарунки родичам чоловічої статі. Також цього дня молились, бажали їм довгого та щасливого віку. Не можна в це свято сваритися, злословити, допускати погані думки. Також заборонено шити, вишивати, користуватися гострими предметами. Існує народне повір’я, що розчесане та підстрижене в цей день волосся стає слабким та починає випадати.

