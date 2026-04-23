Наразі відомо про сімох поранених, зокрема двох дітей, через атаку РФ на Дніпро – ОВА

У Дніпрі внаслідок атаки російських військ, за попередніми даними, поранення дістали семеро людей, серед яких двоє дітей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, серед постраждалих – дівчата віком 9 та 14 років. Обох дітей доправили до лікарні.

"Семеро людей поранені внаслідок атаки росіян на Дніпро. З них двоє – діти. Постраждали дівчата 9 та 14 років. Дітей доправили до лікарні", – йдеться в повідомленні Ганжі.

За словами очільника ОВА, госпіталізовані й троє дорослих. Стан усіх медики оцінюють як середньої тяжкості.

