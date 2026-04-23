05:45 23.04.2026

Швеція надає Україні $1,3 млн через ЮНЕСКО на збереження культурної спадщини – Сибіга

Україна отримає 1,3 млн доларів США від Швеції через ЮНЕСКО у 2026-2027 роках для реалізації проєктів зі збереження культурної спадщини, зокрема в Національному заповіднику "Хортиця", та зміцнення інституційної спроможності, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, Швеція надає цю підтримку для захисту об'єктів культурної спадщини України, яким загрожує війна.

Сибіга зазначив, що жорстока агресивна війна Росії проти України має на меті знищення культурної спадщини та підрив культурної ідентичності держави.

"Підтримка Швеції забезпечить захист та збереження українських об'єктів культурної спадщини, яким загрожує війна Росії проти України. Захист культури означає збереження нашої ідентичності та стійкості, що є важливим для майбутнього України та всієї Європи. Я дякую Швеції за підтримку України", – зазначив міністр у дописі в соціальній мережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2047055403025101288?s=46

01:32 23.04.2026
Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

