05:28 23.04.2026

Трамп заявив про відсутність часових рамок щодо переговорів та припинення вогню з Іраном – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що у процесі врегулювання ситуації з Іраном та можливого відновлення переговорів про припинення вогню відсутні будь-які встановлені часові рамки чи терміновість, підкресливши, що Вашингтон не поспішає з ухваленням рішень і зосереджений на досягненні вигідної для США угоди.

Коментуючи інциденти в Ормузькій протоці, де були обстріляні та захоплені судна, він заявив: "Це були не американські кораблі", додавши, що США стежать за розвитком ситуації.

Трамп наголосив, що щодо завершення конфлікту не існує жодних часових обмежень і "немає ніякого поспіху". Він відкинув припущення, що рішення адміністрації пов'язані з внутрішньополітичними факторами.

"Люди кажуть, що я хочу покінчити з цим через проміжні вибори, але це неправда", – сказав Трамп.

Окрім того президент США також зазначив, що метою лишається отримання гарної угоди для американського народу.

Джерело: https://www.foxnews.com/live-news/iran-us-war-blockade-hormuz-april-22

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:06 22.04.2026
У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

20:52 22.04.2026
Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

20:27 22.04.2026
Іран помилував засуджених до страти жінок, стверджує Трамп

Іран помилував засуджених до страти жінок, стверджує Трамп

19:56 22.04.2026
Трамп не обмежував за термінами продовження перемир'я з Іраном - ЗМІ

Трамп не обмежував за термінами продовження перемир'я з Іраном - ЗМІ

19:07 22.04.2026
Зеленський назвав викликом, що Віткофф і Кушнер ведуть перемовини щодо завершення війн і в Україні, і в Ірані

Зеленський назвав викликом, що Віткофф і Кушнер ведуть перемовини щодо завершення війн і в Україні, і в Ірані

23:28 21.04.2026
Трамп заявив, що США попросили припинити вогонь в Ірані до узгодженої пропозиції Тегерана і він погодився

Трамп заявив, що США попросили припинити вогонь в Ірані до узгодженої пропозиції Тегерана і він погодився

20:14 21.04.2026
Віткофф і Кушнер поки що не вилетіли зі США до Пакистану на переговори з Іраном – медіа

Віткофф і Кушнер поки що не вилетіли зі США до Пакистану на переговори з Іраном – медіа

14:57 21.04.2026
Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

13:46 21.04.2026
США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

07:51 21.04.2026
Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

ОСТАННЄ

Наразі відомо про сімох поранених, зокрема двох дітей, через атаку РФ на Дніпро – ОВА

Швеція надає Україні $1,3 млн через ЮНЕСКО на збереження культурної спадщини – Сибіга

Сили оборони відбили з початку доби 127 ворожих атак – Генштаб

У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

Відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету України та ЄС – Кулеба

Зеленський призначив Олександра Балануцу послом України в Бахрейні за сумісництвом – указ

Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

