Трамп заявив про відсутність часових рамок щодо переговорів та припинення вогню з Іраном – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що у процесі врегулювання ситуації з Іраном та можливого відновлення переговорів про припинення вогню відсутні будь-які встановлені часові рамки чи терміновість, підкресливши, що Вашингтон не поспішає з ухваленням рішень і зосереджений на досягненні вигідної для США угоди.

Коментуючи інциденти в Ормузькій протоці, де були обстріляні та захоплені судна, він заявив: "Це були не американські кораблі", додавши, що США стежать за розвитком ситуації.

Трамп наголосив, що щодо завершення конфлікту не існує жодних часових обмежень і "немає ніякого поспіху". Він відкинув припущення, що рішення адміністрації пов'язані з внутрішньополітичними факторами.

"Люди кажуть, що я хочу покінчити з цим через проміжні вибори, але це неправда", – сказав Трамп.

Окрім того президент США також зазначив, що метою лишається отримання гарної угоди для американського народу.

