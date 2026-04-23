Трамп заявив про відсутність часових рамок щодо переговорів та припинення вогню з Іраном – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що у процесі врегулювання ситуації з Іраном та можливого відновлення переговорів про припинення вогню відсутні будь-які встановлені часові рамки чи терміновість, підкресливши, що Вашингтон не поспішає з ухваленням рішень і зосереджений на досягненні вигідної для США угоди.
Коментуючи інциденти в Ормузькій протоці, де були обстріляні та захоплені судна, він заявив: "Це були не американські кораблі", додавши, що США стежать за розвитком ситуації.
Трамп наголосив, що щодо завершення конфлікту не існує жодних часових обмежень і "немає ніякого поспіху". Він відкинув припущення, що рішення адміністрації пов'язані з внутрішньополітичними факторами.
"Люди кажуть, що я хочу покінчити з цим через проміжні вибори, але це неправда", – сказав Трамп.
Окрім того президент США також зазначив, що метою лишається отримання гарної угоди для американського народу.
Джерело: https://www.foxnews.com/live-news/iran-us-war-blockade-hormuz-april-22