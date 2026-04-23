Інтерфакс-Україна
Події
02:35 23.04.2026

Сили оборони відбили з початку доби 127 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 127 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/37629

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 22.04.2026
Зеленський назвав викликом, що Віткофф і Кушнер ведуть перемовини щодо завершення війн і в Україні, і в Ірані

12:47 22.04.2026
Понад 60% українців переконані, що РФ порушить мирну угоду і нападе знову, – дослідження КБФ

00:45 22.04.2026
На фронті за добу відбулось 194 боєзіткнення, найгарячіше на покровському та костянтинівському напрямках – Генштаб

21:30 21.04.2026
РФ у 2025 році витратила понад $2 млрд на контентну пропаганду та пропаганду серед дітей – Бережна

12:36 21.04.2026
У Третьому армійському корпусі спростували заяву Герасимова про захоплення росіянами всієї Луганщини

10:00 21.04.2026
Просування окупантів на минулому тижні сповільнилося вдвічі, на Харківщині зупинилося – DeepState

07:51 21.04.2026
Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

06:30 21.04.2026
Трамп заявив, що не продовжить перемир'я з Іраном без укладення угоди про завершення війни – ЗМІ

04:37 21.04.2026
Трамп заявив про успіхи у війні та посилення блокади Ірану до укладення угоди

01:31 21.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

ОСТАННЄ

У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

Відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету України та ЄС – Кулеба

Зеленський призначив Олександра Балануцу послом України в Бахрейні за сумісництвом – указ

Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за українофобію

Буданов про створення Пантеону видатних українців: герої української нації мають здобути славу в Україні

ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

