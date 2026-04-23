У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

Внаслідок ворожої атаки в Дніпрі виникли пожежі в різних районах міста, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, також відомо про двох поранених, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро. Окрім багатоповерхівки, у місті зайнялися авто та магазин", – наголосив очільник обласної військової адміністрації у Телеграм.

Попередньо Ганжа повідомляв про займання пожеж в різних частинах міста.

"Ворог поцілив у багатоповерхівку в Дніпрі. Зайнялися кілька квартир", – зазначив він.

Джерела: https://t.me/dnipropetrovskaODA/28919

https://t.me/dnipropetrovskaODA/28920

https://t.me/dnipropetrovskaODA/28928