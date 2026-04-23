Інтерфакс-Україна
02:19 23.04.2026

У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

Внаслідок ворожої атаки в Дніпрі виникли пожежі в різних районах міста, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, також відомо про двох поранених, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро. Окрім багатоповерхівки, у місті зайнялися авто та магазин", – наголосив очільник обласної військової адміністрації у Телеграм.

Попередньо Ганжа повідомляв про займання пожеж в різних частинах міста.

"Ворог поцілив у багатоповерхівку в Дніпрі. Зайнялися кілька квартир", – зазначив він.

Джерела: https://t.me/dnipropetrovskaODA/28919

https://t.me/dnipropetrovskaODA/28920

https://t.me/dnipropetrovskaODA/28928

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:50 22.04.2026
Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

19:03 22.04.2026
В Сумах до 39 осіб зросла кількість постраждалих через ворожу атаку в ніч на 21 квітня – міськрада

18:05 22.04.2026
П'ять людей постраждали на Херсонщині внаслідок російської агресії – прокуратура

08:06 22.04.2026
Ворог атакував БпЛА залізницю в Запоріжжі, загинув помічник машиніста – Кулеба

07:41 22.04.2026
Поліція зафіксувала 33 постраждалих унаслідок масованої атаки ворога Сумщини

05:36 22.04.2026
Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок атаки РФ на Запорізьку область

17:21 21.04.2026
В Дніпрі чоловік відкрив вогонь по парамедику після того, як сам викликав швидку – облрада

17:09 21.04.2026
У Херсоні померла жінка, яка постраждала від обстрілів міста 11 квітня – ОВА

08:00 21.04.2026
За добу на Дніпропетровщині внаслідок 10 атак на населені пункти поранено чотирьох людей – ОВА

07:40 21.04.2026
Росіяни завдали ударів по житловому району Сум, пошкоджено медзаклад, щонайменше шестеро постраждалих – поліція

