Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

Під час зустрічі першого заступника керівника Офісу президента України Сергія Кислиці з делегацією Комітету з питань закордонних справ Риксдагу Швеції сторони зосередилися на питаннях євроінтеграції України, розвитку оборонної співпраці та координації зусиль у сфері міжнародної безпеки.

Особливу увагу було приділено євроінтеграційному курсу України. Представники Швеції підтвердили підтримку вступу України до Європейського Союзу та наголосили на важливості спільних правил, критеріїв і повноправної інтеграції.

Окремо йшлося про розвиток оборонних спроможностей у контексті передачі Україні літаків "Гріпен": "Детально обговорили розвиток спроможностей, пов'язаних із передачею Україні літаків "Гріпен". Зокрема, йшлося про системну підготовку українських пілотів і технічного персоналу. Україна розраховує, що відповідні тренування почнуться найближчим часом".

Кислиця наголосив на важливості поглиблення трансатлантичної співпраці зі Сполученими Штатами Америки як одного з ключових чинників безпеки в Європі, а також на необхідності посилення європейської суб'єктності у сфері безпеки, зокрема щодо розвитку власних спроможностей протиракетної оборони.

"Йшлося і про питання міжнародної безпеки та переговорний процес для закінчення війни. Сторони скоординували зусилля, спрямовані на досягнення достойного миру в Україні, та домовилися і надалі координуватися для посилення міжнародного тиску на Росію", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті президента України в середу.

