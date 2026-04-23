Інтерфакс-Україна
Події
01:32 23.04.2026

Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

1 хв читати

Під час зустрічі першого заступника керівника Офісу президента України Сергія Кислиці з делегацією Комітету з питань закордонних справ Риксдагу Швеції сторони зосередилися на питаннях євроінтеграції України, розвитку оборонної співпраці та координації зусиль у сфері міжнародної безпеки.

Особливу увагу було приділено євроінтеграційному курсу України. Представники Швеції підтвердили підтримку вступу України до Європейського Союзу та наголосили на важливості спільних правил, критеріїв і повноправної інтеграції.

Окремо йшлося про розвиток оборонних спроможностей у контексті передачі Україні літаків "Гріпен": "Детально обговорили розвиток спроможностей, пов'язаних із передачею Україні літаків "Гріпен". Зокрема, йшлося про системну підготовку українських пілотів і технічного персоналу. Україна розраховує, що відповідні тренування почнуться найближчим часом".

Кислиця наголосив на важливості поглиблення трансатлантичної співпраці зі Сполученими Штатами Америки як одного з ключових чинників безпеки в Європі, а також на необхідності посилення європейської суб'єктності у сфері безпеки, зокрема щодо розвитку власних спроможностей протиракетної оборони.

"Йшлося і про питання міжнародної безпеки та переговорний процес для закінчення війни. Сторони скоординували зусилля, спрямовані на досягнення достойного миру в Україні, та домовилися і надалі координуватися для посилення міжнародного тиску на Росію", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті президента України в середу.

Джерело: https://president.gov.ua/news/chlenstvo-ukrayini-u-yevrosoyuzi-ta-navchannya-ukrayinskih-p-10405

Теги: #оборона #швеція #співпраця #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:51 22.04.2026
Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

23:42 22.04.2026
Відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету України та ЄС – Кулеба

Відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету України та ЄС – Кулеба

21:54 22.04.2026
ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

19:38 22.04.2026
Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

18:37 22.04.2026
Єврокомісар з питань енергетики закликав готуватися до тривалої енергетичної кризи

Єврокомісар з питань енергетики закликав готуватися до тривалої енергетичної кризи

17:29 22.04.2026
12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

17:11 22.04.2026
Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

16:58 22.04.2026
Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

16:51 22.04.2026
Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

16:45 22.04.2026
Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

ВАЖЛИВЕ

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Голова Нацполіції: Злочинна організація "Хімпром" має корупційну складову, вивчається її російське коріння

Сибіга: Якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує зустріч Зеленського та Путіна, ми поїдемо

ОСТАННЄ

Зеленський призначив Олександра Балануцу послом України в Бахрейні за сумісництвом – указ

Ще один мешканець Сумщини загинув під час спроби евакуації внаслідок удару дрона РФ – ОВА

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за українофобію

Буданов про створення Пантеону видатних українців: герої української нації мають здобути славу в Україні

У Пентагоні вважають, що на розмінування Ормузу може піти пів року – ЗМІ

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Зеленський оголосив про початок створення Пантеону видатних українців

НАТО анонсувало свій саміт у Туреччині

Фінансування Космічних сил США наступного року більш ніж подвоїться, до рекордних $71,2 млрд – проєкт

